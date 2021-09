Potsdam

Bei der Bundestagswahl am 26. September zeichnet sich in Brandenburg eine Rekordbeteiligung von Briefwählern ab. Ende voriger Woche beantragten bereits 325.000 Wählerinnen und Wähler Briefwahlunterlagen. Das teilte Landeswahlleiter Bruno Küpper am Montag mit.

Zum gleichen Zeitpunkt bei der Bundestagswahl 2017 waren es lediglich 140.000 Anträge. Das entspricht einer Steigerung von 132 Prozent. Drei Wochen vor der Wahl sei die Zahl der Anträge schon so hoch wie der Gesamtanteil der Briefwähler vor vier Jahren.

Küpper rechnet damit, dass etwa jeder zweite Wähler seine Stimme per Briefwahl abgibt und sich damit die Zahl mehr als verdoppelt. „Wir haben in Brandenburg einen stetigen Anstieg der Briefwahlanteile über die Jahre hinweg zu verzeichnen“, sagte Küpper. Bei der Bundestagswahl 2005 stimmten nur 12,9 Prozent der Wähler per Brief ab. 2017 waren es 21,5 Prozent.

AfD hat die wenigsten Briefwähler

Die Parteien profitieren in unterschiedlichem Maße von der Briefwahl. Die wenigsten Briefwähler hat die AfD, die daher auch derzeit eine Kampagne gegen die Briefwahl führt.

Gut zu beobachten war das bei der Landtagwahl in Sachsen-Anhalt in diesem Juni: Dort betrug die Differenz zwischen Briefwählern und Urnenwählern bei der AfD 13 Prozentpunkte. Bei der Landtagswahl 2016 lag die Differenz nur bei 7 Prozentpunkten.

Bei der Bundestagswahl am 26. September sind 2,06 Millionen Brandenburgerinnen und Brandenburger wahlberechtigt. 72.300 Erstwähler gibt es (2017: 67.650).

Von Torsten Gellner