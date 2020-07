Potsdam

Im Vor-Corona-Jahr 2019 ist auf dem märkischen Immobilienmarkt ein Rekordumsatz von gut sieben Milliarden Euro erzielt worden – das ist eine halbe Milliarde Euro mehr als im Jahr 2018. Gleichzeitig ist die verkaufte Fläche etwas kleiner als im Vorjahr: Sie beträgt etwa ein Prozent der Landesfläche.

Das geht aus dem Grundstücksmarktbericht für das vergangene Jahr hervor, der am Dienstag in Potsdam vorgestellt wurde. Damit hat der Handel mit Grundstücken und Wohneigentum in Brandenburg den Spitzenwert des Jahres 1996 erreicht, in dem der Nach-Wende-Boom seinen Höhepunkt fand, bevor 1997 der Absturz kam.

Die Städte der zweiten Reihe profitieren

Zum Größenvergleich: Für Berlin wurde im Jahr 2019 ein Immobilienumsatz von 21,5 Milliarden Euro gemeldet – das Dreifache des Brandenburger Wertes. Von den ostdeutschen Bundesländern hat nur Sachsen einen ähnlich hohen Umsatz – allerdings ist der Freistatt viel bevölkerungsreicher als Brandenburg.

„Die Nachfrage nach Immobilien erreicht immer stärker die Städte in der zweiten Reihe“, erläutert Jürgen Kruse, Vorsitzender des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Land. Insbesondere Städte mit guter Bahnanbindung würden profitieren, zum Beispiel Brandenburg/Havel und Eberswalde. Das Angebot im direkten Berliner Umland sei geringer geworden, deshalb rechne er mit einem Anhalten des Trends. „Die Nachfrage wird zunehmend dörfliche Lagen erreichen“, so Kruse.

Corona: Bislang noch kein Rückgang im Immobilienhandel

Als extrem unsicher erweisen sich derzeit wegen der Corona-bedingten wirtschaftlichen Verwerfungen Prognosen. Zwar hätte der Gutachterausschuss bei den Kaufvertragsabschlüssen bis Mai 2020 „keinen Rückgang der Transaktionen“ gesehen, jedoch sei dies nur eine „Momentaufnahme“, so Kruse. Es sei damit zu rechnen, dass Immobiliengeschäfte, die im März „in der Pipeline waren“, noch zustande gekommen seien. Spannend würden nun die Monate danach, sagte Kruse. Er erwarte eine Zurückhaltung der Investoren bei größeren Projekten.

Bleibt also als Gewissheit das Zahlenwerk von 2019. Demnach wurden die teuersten Eigenheime Brandenburgs in Kleinmachnow ( Potsdam-Mittelmark) gehandelt. Für ein alleinstehendes Ein- oder Zweifamilienhaus wurden dort im Schnitt 835.000 Euro fällig, während am anderen Ende der Preisskala in Mühlberg/ Elbe (Elbe-Elster) Häuser für den Preis von 28.000 Euro den Besitzer wechselten. Im Amt Niemegk ( Potsdam-Mittelmark) an der Grenze zu Sachsen-Anhalt gibt es Eigenheime für 43.000 Euro.

Teure Vororte

Zu den Top-Lagen zählen Glienicke/Nordbahn ( Oberhavel) am nördlichen Berliner Stadtrand mit einem Durchschnittspreis von 592.500 Euro für Ein- und Zweifamilienhäuser, Potsdam (579.000 Euro) sowie Falkensee ( Havelland) mit einem Wert von 400.000 Euro.

Bemerkenswert sind die teils enormen Preissteigerungen. Landesweit haben sich Eigenheime seit dem Jahr 2010 um ein knappes Viertel verteuert. Allerdings kann man gerade im Umland Berlins geradezu eine Preisexplosion beobachten, während die reine Zahl der Transaktionen dort rückläufig ist. In Potsdam etwa stieg der Eigenheim-Preis binnen eines Jahres um sagenhafte 152.000 Euro im Durchschnitt, in Kleinmachnow mussten Käufer 120.000 Euro mehr auf den Tisch legen als im Vorjahr. Wohnbaulandpreise stiegen um 20 Prozent binnen eines Jahres.

Innenstaatssekretär Klaus Kandt betonte die „teilweise erheblichen Unterschiede im Land“. Je teurer der Speckgürtel werde, desto attraktiver werde die zweite Reihe. Wer sich die Toplagen nicht leisten könne, ziehe weiter hinaus. Die Corona-Pandemie werte diese Wohnformen aus seiner Sicht auf: „Wer einen Balkon oder eigenen Garten hat, kann sich entspannen“, so Kandt. Trotz der hohen Preise sind aus seiner Sicht Wohnimmobilien weiter zur Altersvorsorge geeignet. „Dieses Modell sehe ich noch nicht gefährdet“, so Kandt. Innenminister Michael Stübgen sagt: „Zu beobachten bleibt, ob veränderte Arbeitsformen wie das Homeoffice zu einer Verlagerung der Nachfrage führen werden.“

BER befeuert den Markt im Süden Berlins

Die bevorstehende Eröffnung des BER befeuert deutlich den Markt im Südosten Berlins. Ein Viertel des gesamten Brandenburger Bauflächen-Umsatzes wurde mit Arealen im Landkreis Dahme-Spreewald erzielt (330 Millionen Euro). Von den zwölf teuersten verkauften Grundstücken im Land (mehr als zehn Millionen Euro) liegen neun in der Gemeinde Schönefeld, so Chef-Gutachter Kruse.

Wer im Jahr 2019 eine Neubauwohnung gekauft hat, zahlte in Neuruppin ( Ostprignitz-Ruppin) 2500 Euro pro Quadratmeter, in Potsdam hingegen das Doppelte: 5165 Euro. Trotz Flughafennähe und der zu erwartenden Lärmbelastung kostete eine 100-Quadratmeter-Wohnung in Blankenfelde-Mahlow 5100 Euro pro Quadratmeter und war damit fast so teuer wie in der Landeshauptstadt.

Die Preise für Ackerland, Grünland und Forst sind binnen eines Jahres um fünf Prozent gestiegen. Zuletzt war Ackerland im Jahr 2018 erstmals seit zehn Jahren leicht billiger geworden. Klar lässt sich an den Kaufpreisen die Bodenqualität ablesen. Während die guten Böden in der Uckermark und im Amt Barnim-Oderbruch für 2,50 Euro beziehungsweise 1,52 pro Quadratmeter den Besitzer wechselten, fielen in der Lausitzer „Streusandbüchse“ stellenweise nur 21 Cent pro Quadratmeter ( Lauchhammer) an.

Marktteilnehmer wie das Maklerportal McMakler erwarten „keine dauerhafte Rezession auf dem Immobilienmarkt“ durch die Corona-Krise, äußerte Unternehmens-Chef Felix Jahn. Seit Mai steige die Zahl der Kaufinserate wieder spürbar. Nach Einschätzung der baupolitischen Sprecherin der CDU-Fraktion im Landtag, Nicole Walter-Mundt, zeige der Bericht: „ Brandenburg ist eine Boomregion.“ Durch „kluge Wohnungsbaupolitik“ müsse ausreichend bezahlbarer Wohnraum in der Hauptstadtregion geschaffen werden.

Von Ulrich Wangemann