Potsdam

Der Kunsthistoriker Gary Schwartz hat sich ein Leben lang mit Rembrandt beschäftigt. Für ihn kristallisierte sich irgendwann ein Thema heraus, das in der Ausstellung „Rembrandts Orient“ erstmals gezielt veranschaulicht wird. Ins Blickfeld rückt eine Mode, die das Fremde und Exotische feiert. Holland hatte sich im 17. Jahrhundert zur weltbedeutendsten Seemacht entwickelt und erlebte einen sagenhaften wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung. In der strengen, bürgerlichen Lebenswelt tauchten immer mehr fremdländische Produkte, Tiere und Zeugnisse aus dem nahen und fernen Osten auf.

„Der Markt von Batavia“ (1688) von Andries Beeckman. Quelle: Tropenmuseum Amsterdam

Gemeinsam mit dem Potsdamer Kurator Michael Philipp trug der Amerikaner Schwartz, der in den Niederlanden lebt, 110 Exponate von 50 Leihgebern aus aller Welt zusammen. Nachdem die Sonderschau im letzten Sommer pandemiebedingt platzte und dann wenige Wochen im Herbst im Kunstmuseum Basel zu sehen war, gelang dem Museum Barberini das Kunststück, alle Beteiligten davon zu überzeugen, ein zweiten Versuch in Potsdam zu wagen. Ab Samstag können nun täglich 660 Besucher unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln die Originale von Rembrandt und seinen Zeitgenossen in Augenschein nehmen. Die Ölbilder, Stiche und Zeichnungen hängen in sieben Räumen auf sattgrün gestrichenen Wänden. Karten lassen sich nur drei Tage im Voraus mit viel Glück online erwerben.

Das Barberini geht das Thema ausgesprochen kritisch an. Es fordert die Besucher nicht auf, sich an der Pracht des Goldenen Zeitalters und an den dargestellten fremdländischen Reizen zu berauschen. Denn die einsetzende Globalisierung stand nicht nur unter dem problematischen Stern des christlichen Eurozentrismus, die Kolonialmacht expandierte durch Gewalt, Unterdrückung und Sklaverei, was die Künstler nicht aufzeigen. Die Ausstellung versteht sich als Beitrag zur derzeitigen Postkolonialismus-Debatte. Doch wovon künden ihre großartigen Bilder?

Bürgerliche Prahlerei. Die Auftraggeber der Maler waren stolze, wohlhabende Patrizier, die ihren Reichtum mit schillernden Attributen zum Ausdruck gebracht sehen wollten. Als Trümpfe gelten Teppiche und Gewürze aus dem Orient, chinesische Sonnenschirme und Südsee-Muscheln, die mit den Schiffen der Niederländischen Ostindien-Kompanie nach Amsterdam gelangten. Dirck van Loonen porträtierte 1660 den Holländer Schimmelpenninck im gestreiften Seidenkaftan mit rotem Turban und Säbel; ihm zur Seite ein ebenfalls orientalisch gewandeter Diener und ein riesiger Hund, offenbar auch ein Mitbringsel. Die koketten Verkleidungen werden mit viel Würde und ohne jede Selbstironie getragen. Schimmelpenninck ist einer der wenigen Holländer, der tatsächlich gereist ist. Sein Kostüm hat er sich offenbar aus Jerusalem mitgebracht. Auch Rembrandt stellt sich auf einer Radierung 1934 selbst mit einem Krummsäbel dar. Dabei ist er nie aus Holland rausgekommen, schätzte aber ein kleines Wunderkabinett mit exotischen Dingen aus Übersee sein eigen. Seine Kostümierung diente offenbar der Selbstbefragung.

Christliche Welten. Die Geschichten des Alten und des Neuen Testamentes waren den Holländern natürlich ein Begriff. Die Menschen versuchten sich nun mit Hilfe der Maler, das Heilige Land mit seinen biblischen Orten und Menschen vorzustellen. Die Künstler malten sie auch beflissen aus. Kurator Philipp macht deutlich, dass die Kulissen und Kleidungsstücke „Fiktionen“ bleiben. Es handele sich um „eine Zusammenstellung von Klischees und Stereotypen ohne jeden Anspruch auch Authentizität“. Die Motive thematisieren auch die Begegnung mit dem Islam. Benjamin Gerritsz würdigte 1640 einen arabischen Wissenschaftler mit einem Porträt. Satirisch dagegen wird von einem Anonymous 1659 ein Dialog zwischen den Religionen dargestellt, dem Pfeife paffenden Turbanträger werden böse Absichten unterstellt. 18 Jahre nach Rembrandts Tod, 1683, vesuchten die Türken zum zweiten Mal vergeblich Wien einzunehmen. Eine fiktive Schlacht zwischen Gotteskriegern aus beiden Religionen ist immerhin auf zwei Bildern zu sehen.

Die mystische Dimension. Von Rembrandt hängen in der Ausstellung neun Ölbilder. Berühmt wurde der Flame für seine dramatischen Hell-Dunkel-Kontraste. Auch wenn Rembrandt das grelle Sonnenlicht in südlichen Ländern nie selbst erlebt hat, könnte seine Vorliebe für kühle, dunkle Innenräume und verschattete Gesichter auch von Reiseberichten inspiriert sein. In den weiß gekalkten, taghellen holländischen Kirchen gab es eine solche geheimnisvolle katholische Dunkelheit jedenfalls nicht. Die Darstellung einer „Ehebrecherin im Tempel“ von 1644 zeigt besonders eindrucksvoll Rembrandts spirituelles Verhältnis zum Licht. Aber auch die beiden Stillleben von Willem Kalf, auf denen reife Früchte auf China-Tellern liegen, erinnern an Jenseits und Vergänglichkeit.

Gegenwelt. Die Menschen im streng calvinistischen Holland haben sich offenbar gern in in die bunte, weite, würzige Welt hinausgeträumt. Willem Schellinks malte sich das pralle Leben im Palast eines Großmoguls aus. Und auch der Hafen in Batavia (heute Jakarta), damals ein Hauptsitz der holländischen Kolonialherren, wirkt heute wie eine Urlaubseinladung. Aelbert Gerritzs Cuyp steuert das vielleicht aparteste Motiv zur Ausstellung bei. Auf seinem Gruppenbild 1653 posieren einige Menschen in der üblichen schwarzen Tracht mit steifen weißen Kragen, andere in farbigen Seidenkleidern und Turban.

Von Karim Saab