Renate Krößner ist gestorben, zum Star wurde sie in „Solo Sunny“

Wenn man ein Auge zugedrückt hat, sah sie aus wie Romy Schneider, vor allem mit der Zeitungsjungenmütze, die ihre Weiblichkeit zwar etwas überlagerte, aber nicht entschärfte. Ja, Renate Krößner hatte Dynamit, was heute oft mit Sex-Appeal verwechselt wird – es war nicht diese Art von Sprengstoff, die heutzutage Scarlett Johansson spazieren führt, von der die Krößner, wenn man ein weiteres halbes Auge zugedrückt hat, auch ein wenig in sich trug. Oder wenigstens von deren Silhouette. Frau Johansson aus Hollywood glänzt oft mit diesem gut geputzten Lächeln, das bei Frau Krößner aus Mahlow/ Landkreis Teltow-Fläming nicht so oft und nicht so blitzeblank zu sehen war. Dafür waren ihre Rollen oft zu sehr von DDR und „Solo Sunny“ eingefärbt. Es wenig Ruß lag immer auf den Frauen, die sie spielte.

Solo Sunny! 1980 im Kino, der letzte Film von Konrad Wolf. Die Anti-These eines jeden Disney-Rührstücks, die Zertrümmerung der Prinzessinnen-Träume. Renate Krößner spielte Sunny, die Sängerin aus dem Prenzlauer Berg, sie hat Ralph, den Philosophen, angehimmelt, doch der wusste wenig von der Tiefe dieser Frau. Harry, der Taxi-Fahrer, war in sie verschossen, kannte alle Straßen Ost-Berlins, aber nicht den Weg ins Herz der Künstlerin. Schließlich Norbert, ein Musiker aus ihrer Band. Auf der Tournee hat er ihr nachgestellt, sie wehrte sich, letztlich muss sie sich diesen Mann mit Muskelkraft vom Leib halten. Sunny wurde von den Kollegen gefeuert. Doch Renate Krößner war seither nicht wegzudenken aus der ersten Reihe der gesamtdeutschen Schauspielerei. Auf der Berlinale in West-Berlin erhielt sie den Silbernen Bären als beste Darstellerin.

1985 ging sie in den Westen

So eine Rolle muss man erstmal kriegen. Doch man muss sie auch mit so viel Kraft und gar Verzweiflung stemmen, wie es die Krößner getan hat. Erst am 17. Mai dieses Jahres wurde sie 75 Jahre alt. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist sie am Montag in Mahlow gestorben. Bei ihr war Bernd Stegemann, ihr langjähriger Gefährte, mit dem sie 1985 nach vielen Anträgen in den Westen ging.

Sunny, das war die Frau zwischen der Plattensiedlung, den Altbauten, den jungen und den nicht so jungen Männern, zwischen die Zügen, die fortfuhren, und dem Frühling, der sich anschlich. Wer ihre roten Haare sah, dachte im Westen des geteilten Landes an Christiane F., das Kind vom Bahnhof Zoo, das alle Träume verlor und 1981 in die westdeutschen Kinos kam, gespielt von Nadja Brunckhorst, ein Jahr nach „Sunny“. Das war der Frauentypus jener Zeit: jung, sensibel, irrlichternd, immer den falschen Mann am Hals und hinten irgendwo das dumpfe Tuten eines Zuges, den man verpasst hat.

Schnell wird so ein Nachruf auf Renate Krößner zum tränenreichen Reigen, der um „Solo Sunny“ kreist. Doch es gibt ja nie bloß diesen einen Film im Leben. Es gibt auch reichlich falsche Filme, in denen man sich wähnt. Doch wo sollte der gewesen sein im Leben von Renate Krößner? Dieser dunkle Fleck lässt sich nicht finden.

Ihren Durchbruch feierte sie 1979 im Publikumserfolg „Bis dass der Tod euch scheidet“ unter der Regie von Heiner Carow. In der Bundesrepublik spielte sie die kurzzeitige Freundin des Anwalts „Lieblings Kreuzberg“ an der Seite von Manfred Krug, mit dem sie in der DDR bereits 1977 in der Komödie „Feuer unter Deck“ gespielt hatte – nach Krugs Ausreise in den Westen wurde das Stück noch vor der Premiere verboten und ist erst 1979 im Fernsehen der DDR gezeigt worden.

Auf Brandenburger Bühnen groß geworden

Oft war Renate Krößner in Krimiserien zu sehen, 1988 zum Beispiel im Duisburger „Tatort“ mit Götz George, der auch, wie Krößner mit ihrer Sunny, auf eine einzige Rolle fixiert schien. Bei beiden überlagerte die eine, große Rolle fast das gesamte, facettenreiche Lebenswerk – bei George ist es der Kommissar Schimanski gewesen, der an Popularität bei Weitem alles überstrahlte.

Ihr Kapital war jener Witz, den man lakonisch nennt und den man gerne in Berlin verortet. Obwohl in dieser Stadt ja eher gemotzt wird, nur selten gelacht. Und wenn, dann klingt es wie ein Dröhnen. Den leisen Ton hat sich Renate Krößner wohl bewahrt, weil sie aus Osterode am Harz stammt, einer Ecke, in der man übersehen werden kann, auch wenn man eine große Klappe hat. Sie hat es nicht laut, sondern mit Qualität versucht, ihre Größe hat sich die Krößner erspielt an den lokalen Bühnen von Senftenberg und Brandenburg/Havel.

Als sie das Drehbuch zu „Sunny“ las, dachte sie, „ach, wieder so ein Stoff, der nicht verfilmt wird, weil sie ihn verbieten werden“, wie vorher auch schon „Feuer unter Deck“. Dass es ihr größter Erfolg wurde, war vor allem ein persönlicher Triumph, doch politisch fiel ihr der Ruhm auf die Füße. Die DDR-Staatsführung sah es nicht gerne, dass sie im Westen so viel Lorbeer für „Sunny“ erhielt. Sunny hat die DDR überlebt. Das war ein Glück. Nun wird Sunny auch Renate Krößner überleben. Die Trauer um diese Künstlerin aus dem Charakterfach ist groß.

