Rente erst mit 68: Ablehnung und Skepsis aus Brandenburg über Vorschlag aus Berlin

Potsdam

In Brandenburg ist der Vorschlag für eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 68 Jahre auf Ablehnung und Skepsis gestoßen. SPD und Linke im Landtag erteilten der Idee eines Expertengremiums im CDU-geführten Bundeswirtschaftsministerium eine klare Abfuhr, auch die CDU äußerte sich skeptisch. Es gebe keinen Änderungsbedarf, eine Erhöhung sei der falsche Weg, sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn am Dienstag im Landtag.

Berater der Bundesregierung hatten drei Monate vor der Bundestagswahl eine Reform für eine Rente schon mit 68 Jahren vorgeschlagen. Es drohten „schockartig steigende Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2025“, prognostizierte der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium. Nach geltendem Recht wird die Altersgrenze für die Regelaltersrente ohne Abschläge seit 2012 bis 2029 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben.

Linke: Erhöhung des Alters wäre unsozial

Der Fraktionschef der Linken im Landtag, Sebastian Walter, nannte eine Erhöhung des Renteneinstiegsalters unsozial. Es dürfe kein Ausspielen von Generationen geben. In Brandenburg erhalte jeder Vierte jetzt Betroffene unter 750 Euro Rente im Monat. 25.000 Menschen im Land würden in der Rente im Hartz-IV-Niveau leben, so Walter.

Nötig sei eine Rentenreform, in die alle Menschen einzahlen müssten, ohne das Eintrittsalter zu erhöhen. Es werde ein verzerrtes Bild der Lage der Rentner gezeichnet, meinte der Linken-Politiker: „Reiche Rentner auf Luxusdampfern ließen sich über das Mittelmeer schippern und würden das Geld der jungen Menschen verprassen.“

Skepsis über den Vorschlag für eine Rente mit 68 äußerte auch die CDU im Landtag. Fraktionschef Jan Redmann sagte, es gebe auch andere Stellschrauben, um mögliche Finanzierungsprobleme zu lösen. Eine Rente mit 68 könne nur ein Vorschlag unter vielen sein.

Wirtschaft: Diskussion offen führen

Die Wirtschaft plädiert dafür, die Diskussion über eine mögliche Rente mit 68 offen zu führen. Man dürfe nicht in eine Situation geraten, in der es mehr Leistungsempfänger als Leistungsgeber gebe, sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger am Dienstag in Berlin mit Blick auf die demografische Entwicklung im Land. „Die Diskussion muss geführt werden und sie muss ehrlich geführt werden.“ Mit sturer Ablehnung sei das Thema nicht abzuschließen.

„Auch Menschen, die gerne länger arbeiten wollten, müssten in die Diskussion aufgenommen werden“, sagte Dulger. Für Menschen mit Berufen, die in höherem Alter nicht mehr ausgeführt werden könnten, müsste es auch Weiterbildungsmöglichkeiten und neue Perspektiven geben. „Ich erwarte von den Handelnden in der Politik auch in der nächsten Legislatur, dass es gelingt, dass auch meine Kinder später einmal eine auskömmliche Rente bekommen am Ende eines erfüllten Arbeitslebens“, sagte Dulger.

SPD lehnt Vorschlag ab

Ablehnung kommt von der SPD um Bund. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sagte, er stehe dafür, keine weitere Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters zu diskutieren. Scholz sprach von einem Horrorszenario, das dazu dienen solle, Rentenkürzungen durchzusetzen, „für die es in dieser Zeit keinen Anlass gibt“.

Der für die Rente zuständige Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erklärte, die gesetzliche Rente sei ein zentrales Versprechen des Sozialstaates. Es gehe um Anerkennung von Lebensleistung und Sicherheit im Alter. „Darauf muss sich jede und jeder verlassen können.“ Und weiter: „Wenn es uns gelingt, dass Beschäftigungspotenzial im erwerbsfähigen Alter möglichst voll auszuschöpfen, dann werden wir keine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters brauchen und auch keine Absenkung des Rentenniveaus.“

Altmaier will an Rente mit 67 festhalten

Inzwischen hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) klar gestellt, dass es eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 68 nicht geben solle. Das Rentenalter sei auf 67 Jahre festgesetzt worden. „Dabei sollte es bleiben, das ist seit Jahren meine Meinung“, schrieb Altmaier am Dienstag bei Twitter. Der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums sei unabhängig. Seine Vorschläge seien weder für das Ministerium noch für den Minister bindend.

Von Igor Göldner