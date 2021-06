Potsdam

Es ist manchmal verwirrend: Für ein kühles Blondes im Biergarten brauchen die Brandenburgerinnen und Brandenburger seit dem 3. Juni keinen tagesaktuellen, negativen Corona-Test mehr, es sei denn, das Lokal bietet Innengastronomie an – dann schon. Wer in die jüngst geöffneten Kinos und Theater will, braucht einen Test, aber brauche ich einen beim Friseur? Die MAZ gibt Antworten.

Corona-Tests in der Gastronomie

Wenn ein gastronomischer Betrieb wie etwa ein Restaurant oder Café ausschließlich draußen seine Gäste bewirtet und, bis auf die Toilette, der Innenbereich von Gästen nicht betreten werden darf, brauchen Gäste keinen Corona-Test, um vor Ort Speisen und Getränke zu sich zu nehmen.

Doch sobald auch im Innenbereich des Lokals Gäste bewirtet werden, ist eine Corona-Test Pflicht – bzw. ein Nachweis, dass man geimpft oder genesen ist. Das gilt auch für Restaurants, Cafés und Kneipen, die sowohl einen Innen- als auch einen Außenbereich haben.

Beim Friseur sind meistens keine Corona-Tests nötig

Wer einen Friseurtermin hat, braucht sich in der Regel nicht vorher testen zu lassen – es sei denn, der Mund-Nasen-Schutz kann aufgrund der Dienstleistung nicht die ganze Zeit getragen werden. Das wäre etwa bei einer Bartrasur der Fall. Wer sich also beim Friseur rasieren lassen will, braucht einen negativen, tagesaktuellen Schnelltest, der normale Haarschnitt hingegen geht auch ohne Test.

Sonstige körpernahe Dienstleistungen

Wer eine körpernahe Dienstleistung in Anspruch nimmt, braucht ebenfalls grundsätzlich keinen negativen Corona-Schnelltest, es sei denn, die Maske kann nicht durchgängig getragen werden. Zu den körpernahen Dienstleistungen zählen etwa Kosmetiksalons, Tattoo-Studios, Fußpflege- und Massagepraxen etc.

Allerdings fällt die Testpflicht auch dann weg, wenn die Dienstleistung medizinischen, therapeutischen oder pflegerischen Charakter hat – auch wenn die Maske nicht getragen werden kann.

Unterschiedliche Regeln für Campingplätze, Ferienwohnungen und Hotels

Wer Campingplätze, Ferienwohnungen und Charterboote in Brandenburg nutzen möchte, muss beim Check-In einen tagesaktuellen, negativen Corona-Test vorweisen. Ab dem 11. Juni dürfen auch Hotels und Pensionen öffnen. Für diese Einrichtungen werden schärfere Regeln gelten: Ein Test muss nicht nur anfangs vorgelegt werden, sondern jeweils nach Ablauf von 72 Stunden (drei Tage).

Sport in geschlossenen Räumen nur mit Test

Sport unter freiem Himmel ist, auch in Gruppen und auf Sportanlagen, auch ohne Test möglich. In Turnhallen, Fitness- und Tanzstudios sowie allen anderen geschlossenen Räumen ist jedoch die Vorlage eines negativen Schnelltests Pflicht.

In Freibädern gilt keine Testpflicht

Seit dem 3. Juni dürfen in Brandenburg die Freibäder wieder öffnen. Dort gilt keine Testpflicht.

Tests für Saunen, Thermen und Spaßbäder

Anders wird es aussehen, wenn Spaßbäder, Thermen und Saunen wieder öffnen: Die Nutzung erfordert einen negativen Corona-Test. Dampfsaunen bleiben jedoch weiterhin geschlossen.

Indoor-Spielplätze

Kinder, die älter sind als sechs Jahre und Erwachsene müssen für Indoor-Spielplätze einen negativen Schnelltest vorlegen.

Kinos, Theater, Konzert- und Opernhäuser

Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos und ähnliche Einrichtungen dürfen wieder öffnen – allerdings müssen dort alle Besucherinnen und Besucher einen negativen Test vorlegen, unabhängig davon, ob die Veranstaltung drinnen oder draußen stattfindet.

Museum, Freizeit- und Tierparks

In Gedenkstätten, Museen, Ausstellungshäusern, Galerien, Planetarien, Archiven, öffentlichen Bibliotheken, Freizeitparks, Tierparks, Wildgehegen, Zoos und Botanischen Gärten gilt keine Testpflicht.

Reisebusreisen, Schiffsausflüge und Stadtrundfahrten

Hier gilt die Testpflicht: Touristen, die mit dem Reisebus bzw. Stadtrundfahrtsbus und Ausflugsdampfer fahren, brauchen einen Corona-Test.

Keine Testpflicht für den Einzelhandel

Für den Einzelhandel gilt keine Testpflicht mehr. Ab dem 11. Juni werden – bis auf die Masken- und Abstandsregeln – sämtliche Beschränkungen wegfallen. Das heißt, es muss weder ein Termin vereinbart werden, auch die Kontaktdaten müssen nicht erhoben werden.

Schulen und andere Bildungseinrichtungen

Für Präsenzangebote in Bildungs- sowie Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, in Hochschulen, Musikschulen, Kunstschulen, Volkshochschulen, Fahr-, Flugund Segelschulen, wurde die Testpflicht präzisiert: Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen einmal in der Woche vor dem Beginn des ersten Unterrichtstags negativ auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus getestet sein und einen auf sie ausgestellten Testnachweis vorlegen.

Ausnahmen für Kinder, Geimpfte und Genesene

Die Testpflicht gilt grundsätzlich nicht für Kinder unter sechs Jahren sowie für vollständig Geimpfte und Genesene, die entsprechende Nachweise vorlegen können.

