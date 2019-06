Noch vor einem Urteil will der Anwalt der Geschwister von Mohamed weitere Zeugen hören. Silvio S. hatte den Vierjährigen und den sechsjährigen Elias 2017 missbraucht und getötet. In dem Revisionsprozess geht es um die Frage, ob der 36-Jährige in Sicherungsverwahrung muss.