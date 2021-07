Rezept per Ferndiagnose: Praxen weiten Videosprechstunde aus

Potsdam

Krankenkassen und Ärzte setzen immer stärker auf Videosprechstunden bei der Behandlung von Patienten. Im ersten Quartal dieses Jahres haben rund 430 Praxen die Videosprechstunde abgerechnet. Im zweiten Quartal 2021 waren es mehr als 360.

Damit hat sich die Zahl der teilnehmenden Praxen innerhalb eines Jahres praktisch verdoppelt: Im ersten Quartal 2020 haben etwa 230 Praxen die Videosprechstunde abgerechnet.

700 Ärzte haben die Technik angeschafft

Aktuell erfüllen über 700 Brandenburger Praxen die notwendigen Voraussetzungen für die Videosprechstunde, wie die Kassenärztliche Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB) auf MAZ-Anfrage mitteilte. Im Juli vergangenen Jahres waren es gut 500. Das heißt: Die Praxen richten sich technisch auf die neue Option ein, auch wenn sie teilweise noch keine Fälle abrechnen.

Die KVBB sieht die Fernsprechstunde nicht als zeitlich begrenztes Phänomen. „Die Videosprechstunde hat sich als ein Baustein in der Kommunikation zwischen Arzt und Patient bewährt. Sie wird daher als ergänzendes Angebot bestehen bleiben“, so die Einschätzung der Kassenärzte. Den persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt werde die Videosprechstunde nicht ersetzen. Voraussetzung sei eine „stabile und schnelle Internetverbindung in allen Regionen Brandenburgs.“

Krankenkasse bietet App mit Symptomabfrage an

Auch die Krankenkassen arbeiten daran, Ferndiagnosen zu vereinfachen. So ermöglicht es die Barmer Patienten ab sofort, Alltagsbeschwerden per Ferndiagnose ärztlich abklären lassen. Dazu hat die Kasse eine App („Teledoktor“) vorgeschaltet, die eine standardisierte Symptomabfrage vornimmt und im Anschluss gezielt zu einem approbierten Arzt führt. In leichten Fällen könnten sich Patienten so Rezepte ausstellen lassen und sich krankschreiben lassen, heißt es in einer Mitteilung der Kasse.

„Die Videosprechstunde ersetzt keine umfangreiche ärztliche Untersuchung in einer Praxis. Sie kann Patientinnen und Patienten jedoch Wege und Wartezeiten ersparen und zugleich Arztpraxen entlasten“, sagt Gabriela Leyh, Landesgeschäftsführerin der Barmer Berlin/Brandenburg. Während der Corona-Pandemie sei „die Akzeptanz von Videosprechstunden sowohl bei Patienten als auch bei Ärzten deutlich gestiegen“.

Die Barmer hat in Brandenburg und Berlin jeweils 450.000 Versicherte und damit in der Mark einen Marktanteil von 18 Prozent.

Besonders Psychotherapeuten nutzen Videosprechstunden

Interessant sind die Details: So entfallen laut Barmer Zwei Drittel der abgerechneten Fern-Sitzungen auf psychotherapeutische Praxen. Die Gespräche zwischen Menschen in psychologischen Drucksituationen und ihren Therapeuten konnten auf diese Weise während der Lockdown-Phasen fortgesetzt werden.

Videosprechstunden sollten nicht nur als Hilfsmittel in der Krise eingesetzt werden, sondern „dauerhaft für die Versorgung weiterentwickelt werden“, sagt Barmer-Chefin Leyh. Dazu sei die „Bereitschaft und Aufgeschlossenheit aller an der gesundheitlichen Versorgung beteiligten Akteure“ erforderlich. Gerade auf dem Land könne „Telemedizin die gesundheitliche Versorgung erhalten und sogar verbessern“, sagt Leyh.

Auf die Sonderrolle der Psychotherapien bei der Nutzung der Fern-Behandlung weist auch die AOK Nordost hin. Seit Januar 2016 bietet sie bereits mit ihrem Centrum für Gesundheit in Berlin-Wedding Videosprechstunden an – als eine der ersten Kassen deutschlandweit. „Gerade in der Pandemiezeit hat sich gezeigt, dass die Videosprechstunde eine gute und wichtige Ergänzung zur Präsenzsprechstunde ist“, befindet die AOK-Führung auf MAZ-Anfrage.

Datenverbindung ist oft nicht gut genug

Die AOK spricht eine Schwachstelle beim Einsatz des digitalen Patientengesprächs an: die teilweise schlechte Qualität des Datennetzes im Land. Videosprechstunde setze „sofern man sie gerade in der Fläche nutzen möchte, auch eine flächendeckende Versorgung mit den technischen Grundvoraussetzungen im gesamten Gebiet voraus“, heißt es in einer Stellungnahme der Kasse. „Gerade dies ist bis heute noch nicht in Gänze und überall gelungen.“

Bei Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) rennen die Kassen-Chefs mit ihrem Plädoyer offene Türen ein. „Die Videosprechstunde wird und bleibt ein wichtiges Instrument für die medizinische Versorgung vor allem in der Fläche“, sagt die Ministerin, die selbst Ärztin ist und lange als Notfallmedizinerin gearbeitet hat. Die Pandemie habe „die Bedeutung von Online-Sprechstunden noch einmal sehr verdeutlicht.“ Im vergangenen Jahr haben Ärzte laut Nonnemacher landesweit mehr als 36.000 mal Videosprechstunden abgerechnet. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 gab nur zwei Praxen, die die Voraussetzungen erfüllt haben. Abgerechnet wurde 2019 nicht eine einzige Videosprechstunde.

Von Ulrich Wangemann