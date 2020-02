Rheinsberg Mineralwasser soll Klima schützen

Rheinsberg

Sogar die Kohlensäure, die als kleine Bläschen im Mineralwasser der „Rheinsberger Preussenquelle“ nach oben blubbert, kommt in die Klimabilanz. „Aus unserer Mineralquelle kommt ja nur stilles Wasser“, sagt der Geschäftsführer Frank Stieldorf. Für Sprudel müsse das aus 170 Metern Tiefe bei Rheinsberg ( Ostprignitz-Ruppin) geförderte Quellwasser mit natürlicher Quellkohlensäure versetzt werden. Die wird an einem anderen Ort aus dem Boden gefördert und nach Rheinsberg gebracht. Aber wenn dieses CO2 vom Boden ins Mineralwasser und von dort aus in die Atmosphäre gelangt, ist es eben klimaschädlich und geht – wenn auch nur ganz minimal – in die Klimabilanz des Unternehmens mit ein.

Klimaschäden wieder gut machen

Die hundertprozentige Tochter der Berliner Terra Naturkost Handel KG will nicht nur klimaneutral produzieren, sondern bereits entstandene Klimaschäden wiedergutmachen. Deshalb rechnet sie auch die kleinste CO2-Quelle in ihre Gesamtbilanz ein. Die Bilanz kehrt die Firma durch verschiedene Maßnahmen ins Gegenteil. Durch die Förderung von Humusproduktion will die „Rheinsberger Preussenquelle“ nämlich langfristig der Atmosphäre sogar CO2 entziehen. Deshalb präsentiert sich das Unternehmen seit Mittwoch in Nürnberg auf der Messe „Biofach 2020“ als erstes sogenanntes klimapositives Mineralwasser Deutschlands.

Seitdem die Terra Naturkost Handels KG im Jahr 2014 die Rheinsberger Anlage übernommen hat, wurden die Anforderungen an das „Bio-Mineralwasser“ immer schärfer. „Wir handeln aus Überzeugung“, sagt Geschäftsführer Frank Stieldorf. So geht ihm nicht nur um Klima- sondern auch um Bodenschutz. Aber beides hänge sowieso zusammen, weshalb Stieldorf nicht nur an möglichst nitratarme und fruchtbare Böden, sondern zum Beispiel auch an den Transport seines Mineralwassers denkt.

Die Preussenquelle setzt auf Ökostrom

„Der erste Schritt für eine echtes Bio-Mineralwasser ist natürlich das Vermeiden von CO2“, sagt Stieldorf. Die Firma bezieht Energie von einem Lieferanten, der vor allem auf Wasser- und Solarstrom setzt. Aber bei Produktion und Vertrieb fällt dennoch eine beachtliche Menge des Treibhausgases an. Von dem per Gasheizung erzeugten Dampf für eine Flaschenwaschanlage über den Strom für die Abfüllung bis hin zu den Fahrtwegen der Kunden hat die Firma alle Kohlendioxid-Quellen zusammengerechnet. Zum Beispiel ließ die Preußenquelle vom auf Umweltfragen spezialisierten Beratungsunternehmen Soil & More ausrechnen, dass allein der Transport des Wassers zu den Großhändlern und der Rücktransport des Leerguts per Lkw knapp 53 Tonnen CO2 im Jahr verursacht. Noch mehr schlägt die Mobilität der Endverbraucher zu Buche, die die Firma ebenfalls einrechnet, obwohl sie dafür nicht einmal verantwortlich ist. Für einen durchschnittlichen Weg von fünf Kilometern wurden fast 89 Tonnen CO2 angesetzt.

Produktion neuer Flaschen belastet Ökobilanz

Der größte Posten ist aber die Produktion von neuen Glasflaschen. Die verursacht 96 Tonnen CO2 . Hinzu kommt Gas, das für die Erzeugung von Dampf für die Reinigung von Pfandflaschen verbrannt wird – 79 Tonnen CO2. Alles in allem kam man für rund 2,5 Millionen Flaschen Mineralwasser pro Jahr auf einen CO2-Ausstoß von 509 Tonnen. Diesen Wert hat die Firma sogar noch auf 600 Tonnen hochgerechnet.

„Das ist die Menge, die wir nicht verhindern können“, sagt Stieldorf. Die Firma macht sie durch eine Partnerschaft mit dem Biolandhof Engemann in Thüringen und mit einem Landwirt in Rheinsberg nicht nur wett. Die Landwirte bauen auf ihren Feldern zum Teil Grünzeug an, das umgepflügt wird. So entsteht Humus. Insgesamt soll durch Humusbildung und besseren Pflanzenwuchs auf diesen Feldern langfristig der Luft CO2 entzogen und eine positive Klimabilanz erreicht werden. Dabei gehe es nicht nur um Klimapolitik. „Es ist gleichzeitig Wasserschutz“, sagt Stieldorf. Ökologischer Landbau, den seine Firma auch in Vortragsveranstaltungen fördere, verhindere eine Überdüngung und zum Beispiel den Eintrag von zu viel Nitrat in die Böden.

„Ich bin jetzt seit 20 Jahren in Biofirmen tätig“, sagt der studierte Betriebswirt Stieldorf. „Es ist jetzt einfach so in meinem Denken drin.“ Inzwischen sehe die aus einer einfachen Manufaktur hervorgegangene Preussenquelle ihre Aufgabe auch darin, anderen Firmen das Denken in Kreisläufen näher zu bringen. Die würden sich ohnehin umstellen müssen, wenn die EU in 30 Jahren ein klimaneutral werden wolle. Dieses ehrgeizige Ziel hatte die Preussenquelle schon 2018 erfüllt.

Von Rüdiger Braun