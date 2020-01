Ricarda Budke: So tickt Brandenburgs jüngste Landtagsabgeordnete

Potsdam

Der Listenplatz 13 auf der Landesliste der Grünen in Brandenburg zur Landtagswahl war alles andere als eine Garantie für einen Sitz im Landtag. Die 20-jährige Ricarda Budke schaffte es dennoch – allerdings mit etwas Glück und einigen Monaten Verspätung.

Nach dem Wahlergebnis stehen der Partei zehn Sitze im Landtag zu. Zwei der gewählten Abgeordneten – Ursula Nonnemacher und Axel Vogel – wurden Minister und mussten nach den Regeln der Grünen ihre Mandate abgeben. Von den beiden Nachrückern lehnte wiederum einer die Annahme des Mandats aus gesundheitlichen Gründen ab. Und so kam Ricarda Budke zum Zuge und findet sich nun doch im Landtag wieder, jenem Ort, an dem Politik für die 2,5 Millionen Brandenburger gemacht wird.

Ricarda Budke studiert derzeit in Cottbus und wohnt mit 13 anderen jungen Leuten in einem Haus mit Garten. Ihr Studium der Stadt- und Regionalplanung an der Brandenburgisch-Technischen Universität (BTU) will sie trotz des Mandats in Potsdam weiterführen. „Priorität hat aber die Parlamentsarbeit“, sagt sie. Ihre politischen Standpunkte verbreitet sie als „Digital Native“ auch auf Twitter. Themen sind Gleichberechtigung, Klima, Privates. Sie ist Teil einer jungen Generation, die sich in den vergangenen Jahren zunehmend politisierte und nicht nur virtuell auf die Straße geht, sondern sehr energisch.

Unterschriften gegen Tierquälerei gesammelt

Für Budke begann das vor fünf Jahren vor der eigenen Tür. Sie engagierte sich für die Volksinitiative gegen Massentierhaltung und sammelte auf den Straßen ihrer Heimat in Dallgow-Döberitz ( Havelland) Unterschriften. Mit Erfolg. Das Volksbegehren wurde nach langer Debatte vom Landtag angenommen. Die Initiatoren konnten sich mit vielen ihrer Forderungen durchsetzen. „Das fand ich damals total cool und praktisch. Ich habe festgestellt, dass ich mich weiter engagieren möchte“, sagt sie.

Wie Politik gehen kann, das leben ihr ihre Eltern vor. Ihr Vater ist Kommunalpolitiker im Havelland. Ihre Mutter, Petra Budke, kommt aus der Anti-Atomkraft- und Friedensbewegung der 80er Jahre in der alten Bundesrepublik. Sie war zuletzt von 2013 bis 2019 Landesvorsitzende der Grünen und kam über den Landeslistenplatz 5 neu in den Potsdamer Landtag. Dort ist sie vor Kurzem zur neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt worden.

Schon als Kind sei ihr gezeigt worden, dass man nicht nur zu Hause sitzen und meckern, sondern auch schauen sollte, „wie man etwas strukturell verändert“, erzählt die Tochter. Ihr reicht es nicht, Vegetarierin zu sein und kein Auto zu fahren. „Da kann ich zwar ein gutes Gewissen haben, aber es verändert nicht wirklich etwas.“ So beschloss sie, sich politisch zu engagieren.

Im Schatten ihrer Mutter will Ricarda Budke aber nicht stehen. „Wir haben die gleichen Grundwerte, aber verschiedene Standpunkte“, sagt sie. Sie findet zum Beispiel die Bildungspolitik, die auch ihre Mutter verantwortet, nicht radikal genug. „Ich habe die Schule in Brandenburg noch gut in Erinnerung. Da hätte ich mir mehr in Richtung Gemeinschaftsschulen gewünscht“, sagt sie.

Das Büro ist noch fast leer

Als großes Problem sieht die junge Frau den Rechtsextremismus in Brandenburg an und kam damit auch schon in Cottbus in Berührung. „Man trifft Leute auf der Straße, die sich mit dem Hitlergruß begrüßen oder ein 88-Tattoo auf dem Hinterkopf tragen.“ Ihr Büro im Landtag, das sie gerade erst bezog, ist bisher fast leer. Nur an der Wand hängt ein Poster: „Schöner leben ohne Nazis“.

Im Landtag will sie sich vorrangig um Themen wie Verkehr und Klimaschutz kümmern. Es gebe beispielsweise zu wenig Zugverbindungen aus Berlin nach Brandenburg. „Mir fällt auf, dass es morgens um drei Uhr keine Verbindung nach Hause gibt, weil ich selbst nachts ohne Auto unterwegs bin“, sagt sie.

Hat sie auch das Gefühl wie viele junge Leute in der „ Fridays for Future“-Bewegung, dass die Politik auf ihre Anliegen nicht reagiert? Ricarda Budke überlegt und sagt dann: „Demokratische Prozesse können zum Teil sehr lange dauern.“ Es müssten viele Menschen mit einbezogen und angehört werden. „Ich würde mir oft wünschen, dass es schneller geht, aber manche Entscheidungen brauchen ihre Zeit“, sagt sie.

Von Jan Russezki