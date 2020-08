Potsdam

Für den langjährigen Mannschaftsarzt der Boxclubs Ringfrei Ludwigsfelde und Motor Babelsberg, Klaus Dräger, ist es „unvorstellbar“, dass der inzwischen zurückgetretene Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, Andreas Kalbitz, dem AfD-Politiker Dennis Hohloch lediglich durch einen verunglückten „freundschaftlichen Knuff“ einen Milzriss beigebracht haben könnte.

Es müsse schon ein Schlag „von erheblicher Gewalt“ ausgeführt worden sein, so der pensionierte Arzt mit 50 Jahren Erfahrung als Mannschaftsarzt in verschiedenen Clubs.

Kalbitz und seine Gefolgsleute hatten die Version verbreitet, er habe dem 31-jährigen Hohloch, der auch parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion ist, statt einer Begrüßung einen freundschafllichen Knuff in die Seite versetzt. Dieser sei unbeabsichtigt heftig ausgefallen. Es habe eine Verkettung unglücklicher Umstände gegeben.

Hohloch liegt seit voriger Woche mit einem Milzriss in einem Berliner Krankenhaus. Auf seiner Facebookseite betonte er am Mittwoch, dass er anders als von Parteifreunden behauptet, keine Zyste an der Milz hatte. Allerdings schwieg er sich über Details seiner Begegnung mit dem früheren Parteifreund erstaunlicherweise aus.

Staatsanwalt ermittelt

Die Potsdamer Staatsanwaltschaft prüft inzwischen, ob sich Kalbitz der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gemacht hat. Kalbitz war am Dienstag nach einer stundenlangen Krisensitzung der AfD-Fraktion als Vorsitzender zurückgetreten. Er hatte das Amt zuvor ruhen lassen, da er vom Schiedsgericht aus der Partei ausgeschlossen worden war, wogegen er sich juristisch wehrt.

Kein derartiger Fall aus Boxring bekannt

Es lasse sich von außen kaum entscheiden, ob Kalbitz die Absicht hatte, Hohloch ernsthaft zu verletzen, so Mannschaftsarzt Dräger. Fahrlässigkeit müsse man ihm aus medizinischer Sicht aber „auf jeden Fall“ unterstellen. Aus dem Boxring selbst sei ihm kein Fall bekannt, dass je ein Boxer einen Milzriss davon getragen habe. Das liege aber auch daran, dass durch den Boxhandschuh die punktuelle Gewalt abgefedert und auf eine breitere Fläche verteilt werde.

Sehr wohl könne ein Milzriss entstehen, wenn ein gezielter, harter Schlag mit nackter Faust einen Menschen überraschend treffe und dieser keine Gelegenheit habe, eine Abwehrspannung aufzubauen. Gewöhnlich erleide man aber nicht wegen körperlicher Auseinandersetzungen, sondern bei Verkehrsunfällen einen Milzriss.

Das könnten Blechteile sein, die einem in die Seite gerammt würden, oder die Bordsteinkante, auf die man als Radfahrer mit voller Wucht stürze, so Dräger. Ein einfacher Sturz vom Fahrrad verursache eine solche Verletzung gewöhnlich nicht.

Kalbitz : „Skandalisierung“

Kalbitz selbst sprach nach seinem Rücktritt vom Fraktionsvorsitz von einer „fortlaufenden medialen Skandalisierung“ seiner Person. Allerdings gingen sogar frühere Parteifreunde zu dem aus der AfD ausgeschlossenen Politiker auf Distanz.

So warf das AfD-Mitglied Kai Laubach, der für Kalbitz als Referent im Landtag gearbeitet hatte, seinem früheren Chef in einem Offenen Brief vor, er habe Dennis Hohloch fast fahrlässig getötet und diesen dann als „zerbrechliches Weichei“ verspottet. Es sei auch nicht das erste Mal gewesen, dass Kalbitz übergriffig geworden sei.

Von Rüdiger Braun