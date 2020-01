Der Charme des Verfalls: Lost Places in Brandenburg

Potsdam

Zu einer hoch über Potsdam thronenden Stadtkrone sollte der Brauhausberg werden. Die Pläne waren ambitioniert. Neben einer neuen Schwimmhalle und großzügig terrassierten Blumenrabatten war ein repräsentatives Restaurant der Handelsorganisation HO vorgesehen. Erste Entwürfe des Architekten Günther Vandenhertz für einen eingeschossigen Rundbau verwarfen die verantwortlichen Kader.

Stattdessen fertigte der seinerzeitige Generalprojektant für Potsdams Stadtmitte Karl-Heinz Birkholz zusammen mit Wolfgang Müller die Ausführungspläne für einen modernen Flachbau, wie er sich gerne rühmte „Von der ersten Skizze bis zur Serviette.“

Zur Galerie Eine Entdeckungsreise mit dem Fotografen Robert Conrad

Die Bauarbeiten für die „belorussische Folklore-Gaststätte Minsk“ begannen 1970. Rohbau samt Luftschutzkeller standen bereits als es zum Stillstand kam, weil das bewilligte Baumaterial für den gleichzeitig entstehenden Palast der Republik benötigt wurde. Erst 1976 nach dessen Fertigstellung konnte die Arbeit am „ Minsk“ weitergehen, das rechtzeitig zum 60. Jahrestag der „Großen Sozialistischen Oktoberrevolution“ 1977 mit 285 Plätzen und Tanzbar eröffnete.

Nach dem Mauerfall hatte es sich Ende der 1990er Jahre ausgetanzt. Das Gebäude stand leer und verfiel zunehmend. Bis endlich im vergangenen Jahr ein Bürgerbeteiligungsverfahren zu dem Entschluss führte, es einer kulturellen Nutzung zuzuführen. Das von Hasso Plattner favorisierte Museum für ostdeutsche Kunst ist eine Ideallösung.

Denkmalschutz mit dem Fotoapparat

Das Terrassenrestaurant „ Minsk“ ist nur eines von insgesamt 37 Objekten, die der 1962 in Quedlinburg geborene und in Rostock und Greifswald aufgewachsene Architekturfotograf und Bauhistoriker Robert Conrad in seinem Bildband „Vergessene Orte in Berlin und Brandenburg“ vorstellt. Der Ästhetik des Verfalls widmet er sich nicht zum Selbstzweck.

Der Architekturfotograf Robert Conrad war über viele Jahre in Berlin und Brandenburg unterwegs, um „Vergessene Orte“ für ein eindrucksvolles Buch zu dokumentieren. Quelle: Thomas Kemnitz

Er betreibt Denkmalschutz mit dem Fotoapparat. Schon als Jugendlicher dokumentierte er in Greifswald den Flächenabriss und wurde deswegen von der Staatssicherheit observiert und nicht zum Architekturstudium zugelassen. Das holte er nach der Wende nach. Mit Foto-Arbeiten wie der systematischen Dokumentation der Berliner Mauer (1989/90) machte er sich einen Namen.

Von Hitler bis Honecker

Höhepunkte seines Bildbandes sind neben der Kasernenstadt Wünsdorf (ab 1935 Oberkommando des Heeres) und den Beelitzer Heilstätten (wo Hitler und Honecker ihre Leiden auskurierten) die spektakulären Anlagen am Bogensee, wo schon Propagandaminister Joseph Goebbels sich 1936 durch die Architekten Heinrich Schweitzer und Hugo Bartels ein Wochenendhaus mit 30 Zimmern, versenkbaren Panoramascheiben und Kinosaal bauen ließ. Er empfing dort Filmstars wie Marika Rökk oder Heinz Rühmann.

Ein Koloss im Wald

Gleich nebenan erfolgte 1951 die Grundsteinlegung für das Ensemble der Zentraljugendschule der FDJ. Weil Walter Ulbricht den ersten, modernistischen Entwurf brüsk abgelehnt hatte, bauten Kurt Liebknecht und Hermann Henselmann einen klassizistischen Koloss mitten in den Wald hinein, ein „rotes Kloster“, wie es im Volksmund genannt wurde, das lange Zeit auf keiner Landkarte verzeichnet war. Heute sucht das Land Brandenburg nach einer geeigneten Nachnutzung für die denkmalgeschützte Anlage, um die sich seit 2015 auch der Förderverein Akademie Bogensee kümmert.

Großbäckerei für das KZ

Weniger populär dagegen ist die ehemalige Großbäckerei der SS in Sachsenhausen, in der 80 Häftlinge des benachbarten Konzentrationslagers Brot für SS-Männer und Häftlinge herstellten. Bis Ravensbrück, Mittelbau-Dora und Groß-Rosen ( Niederschlesien) lieferten die Nazis ab 1944 das hier gebackene Brot. Die Inhaftierten mussten 1939 am Südrand des Lagers Bäume fällen und deren Wurzeln ausgraben, damit ein Stahlbeton- und Ziegelbau mit zwei steilen Walmdächern entstehen konnte.

Daneben gab es zwei Baracken für die Bäcker. Nach dem Krieg übernahm die Konsumgenossenschaft Niederbarnim die moderne Backfabrik. Bis 1991 wurde darin produziert. Heute liegt das Gelände brach. Das Betreten ist wegen Baufälligkeit verboten, aber seit 2011 informiert eine Tafel der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten über die grauenvolle Geschichte des Areals.

Dokumente für die Ewigkeit

Die Zeit steht nicht still. So manches der im Buch vorgestellten Objekte wird in den kommenden Jahren umgenutzt und saniert werden oder irgendwann ganz verfallen. Die sachlichen Fotos von Robert Conrad dokumentieren den Jetzt-Zustand. Sie erinnern an vergangene Tage, mahnen zu einem angemessenen Umgang mit der Geschichte und fordern den Betrachter auf, sich mit den Brachflächen auseinanderzusetzen.

Robert Conrad: Vergessene Orte in Berlin und Brandenburg. Mitteldeutscher Verlag, 240 Seiten, 25 Euro,

Von Welf Grombacher