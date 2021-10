Guben

Gubens Bürgermeister wird kurz emotional. Auf diesen Tag habe er fast 30 Jahre hingearbeitet, sagt Fred Mahro spürbar bewegt am Montagvormittag in der ehemaligen Hutfabrik. Dieses Kapitel Industriegeschichte ist lange abgeschlossen, heute wird ein neues aufgeschlagen. „Es ist eine Ansiedlung, die nach der Wende einzigartig ist für diese Stadt“, sagt Mahro.

Fast eine halbe Milliarde Euro will das Rohstoffunternehmen Rock Tech Lithium im Industriegebiet Guben Süd investieren und bis 2024 Europas ersten Lithium-Konverter ans Netz bringen. Die Investition ist nicht nur für die traditionsreiche, aber gebeutelte Industriestadt ein Signal.

Warum ist Lithium so begehrt?

Das Metall Lithium ist Bestandteil moderner Batterien und wegen des Elektroauto-Booms weltweit stark nachgefragt. In der Raffinerie wird es zu batteriefähigem Lithiumhydroxid verarbeitet, das für die Kathoden der Akkumulatoren verwendet wird. Die Preise für den Rohstoff steigen weltweit rasant an, das macht inzwischen sogar die Suche nach Lithium in Deutschland interessant. Die Hauptvorkommen liegen aber in Chile, Australien und China. Rock-Tech-Chef Dirk Harbecke spricht von am schnellsten wachsenden Rohstoffmarkt, den es jemals gegeben habe.

Wo kommt das Lithium her?

Rock Tech betreibt eine Mine in Ontario, Kanada. 100.000 Tonnen sollen dort im Jahr abgebaut werden. Das Material wird dann verschifft und in Guben verarbeitet, wo es mit der Bahn ankommt. Außerdem setzt das Unternehmen auf eine Kreislaufwirtschaft. Bis 2030 soll in dem Konverter jede zweite Tonne Lithium aus Recycling stammen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass Autohersteller ihre Batterien dort wieder aufarbeiten lassen. 24 000 Tonnen Lithiumhydroxid sollen in Guben entstehen. Stoff genug, um Batterien für 500 000 Autos zu produzieren. Rock Tech kann sich den Bau von vier weiteren Raffinerien vorstellen. Der Bedarf sei vorhanden, so Harbecke. Alleine Volkswagen könnte für seine Elektro-Autopläne bis zu zehn Konverter auslasten.

Was bedeutet die Investition für Brandenburg?

Mit der Raffinerie wird nahezu die gesamte Wertschöpfungskette zum Bau von Elektroautos geknüpft. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) erwartet, dass Brandenburg zum Ende des Jahrzehnts damit zu den fünf wirtschaftskräftigsten Bundesländern gehören wird. Mit dem ersten Lithium-Konverter dürfte Brandenburg bei weiteren Unternehmen der Branche Interesse wecken.

Wie kam Rock Tech nach Brandenburg?

Vergangenes Jahr hatte das Unternehmen die Pläne zum Bau einer Lithium-Raffinerie bekanntgegeben. Kurz darauf war der Milliardär Peter Thiel – ein ehemaliger Weggefährte von Elon Musk aus Paypal-Zeiten eingestiegen. Im Februar brachte sich Brandenburgs Wirtschaftsministerium mit einem „Letter of Interest“ als Standort ins Spiel. Zuletzt waren drei Standorte in Ostdeutschland im Spiel, Brandenburg erhielt den Zuschlag.

Was gab den Ausschlag für Guben?

In Brandenburg sind im Zuge der Tesla-Entscheidung mehrere Projekte im Umfeld der Elektromobilität und Batterieproduktion entstanden, das war ein wesentlicher Faktor. Für Guben sprach ein gut vorbereitetes Industriegebiet samt Bahnanschluss. Außerdem setzt Rock Tech darauf, dass gut ausgebildete Fachkräfte aus der Lausitz dort anheuern werden. „Im Lithium-Bereich muss extrem präzise gearbeitet werden“, sagt Harbecke. „Wir fühlen uns dort gut aufgehoben, wo diese Präzision zu erwarten ist.“

Im Gespräch ist das Unternehmen nach eigenen Angaben mit allen „relevanten Playern“ der Auto- und Batteriebranche – also nicht nur mit BASF und Tesla, sondern auch mit weiteren deutschen Herstellern. Der Bedarf sei enorm, so Harbecke.

Von Torsten Gellner