Potsdam

Wenn alles nach Plan läuft, macht die Raffinerie PCK in Schwedt an der Oder keine Schlagzeilen. Am 8. September gab es kurz Aufregung, als die Fackeln der Chemieanlage höllisch loderten und schwarze Rauchfahnen ausspieen – ein Stromausfall hatte den Chemiepark in den Notzustand versetzt, überschüssige Gase wurden am Himmel über Schwedt abgeflammt. Ein stinkendes Spektakel, am Ende aber harmlos. Der Zwischenfall währte nicht lang, schnell floss wieder russisches Rohöl durch die Druschba-Pipeline („Freundschaft“) von Russland in die Uckermark.

Regierungschef gratuliert zur Übernahme

PCK gehört zu den industriellen Schwergewichten in Brandenburg. Zwei Milliarden Euro Umsatz im Jahr macht das Werk nach Konzernangaben. Das ist doppelt so viel wie der BASF-Chemiepark in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) und entspricht dem Umsatz des Jet-Triebwerksherstellers Rolls-Royce in Dahlewitz (Teltow-Fläming) im Vor-Krisen-Jahr 2019.

Nun taucht die zu den größten Industrieanlagen in Brandenburg gehörende Raffinerie erneut in den Nachrichten auf: Der russische Mineralölkonzern Rosneft hat sich mit Übernahme der 37,5 Prozent Anteile von Shell eine Mehrheit von 91,67 Prozent an PCK gesichert. Schon zuvor hatte das Unternehmen rund 54 Prozent an dem Joint Venture gehalten. Anlass genug, dass sich zwischen Ampel-Koalitionsverhandlungen und Corona-Abwehrschlacht Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zu Wort meldete und gratulierte: „Die stärkere Beteiligung von Rosneft an der PCK-Raffinerie ist eine gute Nachricht für das Unternehmen, die Stadt Schwedt und die gesamte Region“, äußerte der Ministerpräsident. Das Bekenntnis des Unternehmens zum Standort Schwedt sei „zugleich ein Vertrauensbeweis gegenüber dem Land Brandenburg als Industriestandort“.

Zwischen Wirtschaftskonzern und Machtmittel

Der Deal interessiert nicht nur Business-Insider, denn Rosneft ist mehr als ein reiner Wirtschaftsbetrieb. Der russische Staat hält über eine Beteiligungsgesellschaft die Mehrheit an den Rosneft-Aktien. Chef des Konzerns ist Igor Setschin, früher stellvertretender Leiter der Präsidentialadministration unter Wladimir Putin in Russland und dessen Vertrauter. Der Politikprofessor und Russlandkenner Hans-Henning Schröder, Vorstand beim Ostinstitut der Hochschule Wismar, nennt Setschin die „graue Eminenz der Putin-Administration“. Rosneft sei ein „Hybrid aus politischem Apparat und Wirtschaftsunternehmen“ und pflege eine „enge Zusammenarbeit mit den Herrschaftsstrukturen“ in Russland, schreibt Schröder.

Beste Kontakte in die deutsche Politik

In die deutsche Politik unterhält der Ölkonzern beste Kontakte. Chef des Aufsichtsrats ist seit 2017 der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD). 2020 wurde auch der Chef der Gazprom-Tochter Nord Stream 2, Matthias Warnig, in den Rosneft-Aufsichtsrat gewählt, ein ehemaliger Stasi-Hauptmann und späterer Investment-Banker bei der Dresdener Bank. Nord Stream 2 ist hoch umstritten, weil die Gaspipeline Transitländer wie die Ukraine umgeht.

Die SPD und speziell die Brandenburger Sozialdemokratie verfolgen seit Jahren einen moskaufreundlichen Kurs. So ist Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums, eines Vereins, der den Austausch zwischen beiden Ländern pflegt. Platzeck zog Kritik auf sich, als er 2014 für eine Anerkennung der russischen Annexion der Krim unter bestimmten Bedingungen plädierte.

Rosneft geht trotz Sanktionen auf Einkaufstour

Gerhard Schröders Engagement war in besonderer Weise kritisiert worden, weil Deutschlands Ex-Regierungschef zu einer Zeit zum Chefkontrolleur wurde, als die USA und die EU bereits Sanktionen gegen Russland wegen dessen Rolle im Ukraine-Konflikt verhängt hatten. Auch Rosneft geriet auf die Sanktionsliste der EU. Wie aber passen Sanktionen und PCK-Übernahme durch Rosneft zusammen?

PCK Raffinerie GmbH in Schwedt (Brandenburg). Quelle: Patrick Pleul/dpa

Andreas Steininger, Professor am Wismarer Ostinstitut sieht den Grund in den Bestimmungen der Sanktionsverordnung. Die verböten zwar den Handel mit Aktien der genannten Unternehmen, um diesen den Zugang zu frischem Kapital aus EU-Ländern zu verwehren. Eigene Unternehmenszukäufe der russischen Firmen seien aber nicht verboten worden. „So entsteht die geradezu paradoxe Situation, dass man ein Unternehmen sanktioniert, dieses aber zugleich fröhlich in Deutschland Anteile zukauft“, sagt Steininger.

Kometenhafter Aufstieg in den Kreis der Top-Unternehmen

Dass Rosneft binnen weniger Jahre in die Spitzengruppe der russischen Ölkonzerne aufstieg, verdankt die Firma laut Russland-Analytiker Hans-Henning Schröder zu erheblichen Teilen der politisch forcierten Zerschlagung des Jukos-Konzerns von Haupt-Eigentümer Michail Chodorkowskij. Der Oligarch und Putin-Widersacher wurde 2003 durch Steuernachforderungen, die in ein Konkursverfahren mündeten, in die Insolvenz getrieben. Chodorkowskij selbst wurde zu langjähriger Lagerhaft verurteilt – wichtige Teile seines zwangsverkauften Konzerns landeten bei Rosneft. „Rosneft profitierte davon, dass die russischen Sicherheitsorgane einen Konkurrenten ausschalteten“, urteilt Ostexperte Schröder.

Das Ölgeschäft wird neu sortiert

Warum kauft dieser Konzern jetzt die Schwedter Raffinerie fast in Gänze? Laut Burkhard Woelki, Sprecher von Rosneft Deutschland, wird die Zweidrittel-Mehrheit „Entscheidungen erleichtern“, weil mit Shell ein Joint-Venture-Partner weggefallen ist, mit dem man sich abstimmen musste.

Shell selbst konzentriert sein Geschäft auf Anlagen, die sich im Wesentlichen im Konzernbesitz befinden. Auf MAZ-Nachfrage erklärte eine Shell-Sprecherin: „Die Veräußerung ist Teil der Strategie von Shell, ihr weltweites Raffinerie-Portfolio auf Kernstandorte zu reduzieren.“ Dort konzentriere man sich etwa auf die Herstellung von grünem Wasserstoff. Shell hat vor, bis 2050 CO2- neutral zu werden.

Rosneft-Sprecher Woelki betont die Bedeutung der Schwedter Raffinerie für Rosneft, da der Konzern in der Uckermark direkt russisches Öl aus der Druschba-Pipeline zu Diesel, Benzin, Flugzeugbenzin oder Bitumen verarbeiten kann. „Die Verbindung zwischen Rosneft und PCK ist sehr stabil seit vielen Jahren“, so der Sprecher. Auch die PCK widme sich Projekten aus dem Bereich alternativer Kraftstoffe. Allerdings befänden sich diese noch „im Projektstadium“, so Woelki. Er betont, Rosneft sei als Wirtschaftsunternehmen „einzig und allein“ am Geschäft interessiert. Auch der deutsche Staat sei an Unternehmen wie Telekom oder Lufthansa beteiligt.

In Schwedt ist die Raffinerie identitätsbildend

In Schwedt selbst scheint die Geopolitik kaum eine Rolle zu spielen. „Wir bekommen seit mehr als 60 Jahren über die Druschba Öl aus Russland – darüber steht ganz groß das Wort Kontinuität“, sagt Bürgermeister Jürgen Polzehl (SPD). Diese Handelsbeziehung habe immer „geräuschlos funktioniert“, merkt der studierte Verfahrenstechniker an, der in Schwedt aufgewachsen ist und zu DDR-Zeiten im Petrochemischen Kombinat seine Ausbildung zum Chemiefacharbeiter absolviert hat.

In der Rohöldestillation im PCK. Quelle: Bernd Settnik/dpa

Schwedt wäre ohne die Raffinerie nicht die Stadt, die es heute ist, sagt der Bürgermeister, der Ende des Monats in Ruhestand geht – seit 2005 leitete er die Stadtverwaltung. Von einem Dorf mit ein paar Tausend Einwohnern habe sich Schwedt dank der Raffinerie und der Papierfabrikation zu einer Industriestadt mit 55.000 Bürgern zum Ende der DDR-Zeit entwickelt, heute lebten 31.000 Menschen in dem Ort. „Die Stadt ist stolz, dass sie das Werk hat“, so Polzehl. Er vergleicht die Ansiedlung mit Tesla, nur sechs Jahrzehnte früher: „Es war nichts da vorher, man hat den Wald weggenommen für das Werk.“

Die Stadtkasse profitiert nur in Maßen von der Industrieanlage

Finanziell allerdings sei der Industriekomplex keineswegs vergleichbar mit SAP in Walldorf oder Biontech in Mainz, wo der örtliche Kämmerer gerade Steuermehreinnahmen von einer Milliarde Euro verbucht. Steuern zahle Rosneft größtenteils an anderer Stelle, Schwedt sei eine Art „verlängerter Werkbank“, so Polzehl, dessen Stadt mit jährlich 15 Millionen Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer gut dasteht, aber eben nicht zu den superreichen Gemeinden zählt. Steuermäßig sei die örtliche Sparkasse interessanter für den Gemeindehaushalt.

Auf Ex-Bundeskanzler Schröder lässt Polzehl nichts kommen. In dessen Amtszeit sei das Förderprogramm Stadtumbau Ost aufgelegt worden. Mit dessen Hilfe hat Schwedt eine Menge Plattenbauten weggerissen oder Lücken in die Blocks reißen lassen, um Stadtvillen draus zu machen. 100 Millionen Euro Förderung sind in die Stadt geflossen. „Wir haben eine Erfolgsgeschichte geschrieben“, sagt Polzehl: Eine Schrumpfkur, die kein Kahlschlag war. Etwa 1100 Menschen arbeiten heute bei PCK, 2000 in benachbarten Werken wie dem Biokraftstoff-Hersteller Verbio, der Rapsöl aus dem Umland zu Biodiesel verarbeitet. Der Anteilsverkauf an Rosneft sei „nichts, was unseren Interessen entgegenwirkt“, so der Bürgermeister.

Von Ulrich Wangemann