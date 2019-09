Brandenburger sind am häufigsten krank

Potsdam

Rückenschmerzen, Erkältungen, Verletzungen: Brandenburgs Wirtschaft leidet bundesweit mit am stärksten unter Krankheitsausfällen. Der Krankenstand lag im vergangenen Jahr in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und dem Saarland bei 6,3 Prozent. Das war der höchste Wert bundesweit.

In Hamburg (4,6 Prozent) und Bayern (4,8 Prozent) war der Krankenstand am niedrigsten. Im Vergleich zu 2017 stiegen die Krankenfälle in der Mark um 0,3 Prozent an.

Das geht aus dem Fehlzeitenreport des Wissenschaftlichen Instituts der AOK hervor, für den die Daten von 13,9 Millionen Versicherten ausgewertet wurden. Der Krankenstand beschreibt den Anteil der durchschnittlichen Ausfalltage im Kalenderjahr.

Arbeitnehmer im Osten fehlen länger

Generell fehlten die Arbeitnehmer in Ostdeutschland etwas häufiger als in Westdeutschland. Die Ausfallquote ist aber nicht deswegen höher, weil es im Osten mehr Krankschreibungen gibt, sondern weil die durchschnittliche Ausfalldauer pro Fall höher ist. Rund 23 Tage im Jahr fehlten die AOK-Versicherten in Brandenburg im Schnitt. Bundesweit waren es 19,9 Tage.

Den Anstieg der Fehltage führt die AOK wie bereits 2017 auf eine heftigere Erkältungswelle zurück. Am häufigsten fehlten Mitarbeiter demnach wegen Atemwegserkrankungen (52,8 Fälle je 100 AOK-Mitglieder) und Muskel-Skelett-Erkrankungen (34,2 Fälle je 100 AOK-Mitglieder).

Brandenburg führt Verletzungsstatistik an

Überdurchschnittlich oft sorgen in Brandenburg Verletzungen für Arbeitsausfälle. Zwölf Prozent aller Krankschreibungen gingen im vergangenen Jahr darauf zurück, wie aus dem Gesundheitsreport der Krankenkasse Barmer hervorgeht. Nach Muskel-Skelett-Erkrankungen, worunter landläufig Rückenschmerzen fallen (21,4 Prozent), psychischen Erkrankungen (17,5 Prozent) und Atemwegserkrankungen (16,6 Prozent) waren Verletzungen dem Report zufolge vierthäufigste Ursache für eine Krankschreibung.

„In keinem anderen Bundesland sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wegen Verletzungen so lange krankgeschrieben wie in Brandenburg,“ sagte Gabriela Leyh, Geschäftsführerin der Barmer Berlin-Brandenburg. Tendenziell lägen die Fehltage wegen Verletzungen in ländlichen Gebieten höher als in Ballungszentren.

Höheres Verletzungsrisiko

Märkische Arbeitnehmer waren 2018 wegen einer Verletzung durchschnittlich 2,6 Tage krankgeschrieben, im Bundesdurchschnitt waren es 2,2 Tage. Als mögliche Ursache führt die Kasse das Berufsspektrum im ländlich geprägten Brandenburg an. Körperlich belastende Tätigkeiten brächten ein höheres Verletzungsrisiko mit sich, hieß es. Und wenn es zu einer Verletzung etwa auf dem Bau oder im Handwerk kommt, fallen Betroffene oft gleich für einen längeren Zeitraum aus.

Am häufigsten mussten laut dem Report junge Männer wegen einer Verletzung zu Hause bleiben. Bei den 15- bis 19-Jährigen war im Bundesdurchschnitt jeder männliche Arbeitnehmer 3,9 Tage wegen einer Verletzung krankgeschrieben. Bei den Frauen waren es in der gleichen Altersgruppe 1,6 Tage.

Hohe Belastung im Home Office

Wie eine Sonderbefragung der AOK unter rund 2000 Beschäftigten ergab, kann Arbeiten von zu Hause aus das Wohlbefinden von Arbeitnehmern negativ beeinflussen. „Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen. Wer viel im Homeoffice arbeitet, leidet häufiger unter solchen Problemen als andere Beschäftigte“, sagte Helmut Schröder, Herausgeber des Reports.

Zugleich berichten Befragte von einer höheren Arbeitszufriedenheit und den Vorteilen flexibler Arbeitszeiten. Zwei Drittel gaben an, dass sie zu Hause mehr Arbeit bewältigen können. Trotz des hohen Pensums haben Beschäftigte im Homeoffice weniger Fehlzeiten – nämlich 7,7 Tage.

