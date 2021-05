Rückkehr in den Präsenzunterricht vor den Sommerferien: Zu früh und zu riskant

Potsdam

Auf und zu – und auf und zu: Das war der beherrschende Rhythmus vieler Schulen in Brandenburg in den letzten Wochen und Monaten. Mal konnte in der Klasse unterrichtet werden, mal mussten alle nach Hause, weil sich irgendjemand infiziert hatte. Ein ewiges Hin und Her, das nicht nur Eltern und Lehrkräfte viele Nerven gekostet hat, sondern auch Kindern.

Schluss mit dem ewigen Hin und Her

Angesichts der fallenden Inzidenzen wird eine Rückkehr zum Präsenzunterricht in voller Klassenstärke wieder möglich zu sein. Die Landesregierung reagiert und will ab Ende Mai die Grundschulen zurück in die Klassenzimmer holen. Das ist nachvollziehbar, Kinder haben ein Recht auf Bildung, und dieses Recht ist in den letzten Monaten viel zu kurz gekommen. Die Frage ist jedoch, warum man mit einer vollständigen Rückkehr in den Präsenzunterricht nicht bis nach den Sommerferien wartet. Denn geimpft ist noch kein Brandenburger Schulkind.

Verfrühte Öffnungen kommen mit einem hohen Preis

Schnelle Öffnungen gehen oft mit dem Preis steigender Inzidenzen einher. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Schulen noch vor Beginn der Ferien wieder schießen müssen. Das befürchtet offensichtlich auch die Landesregierung. Deswegen sollen Schulen erst bei einer Inzidenz von 100 wieder vom Netz gehen – nicht schon bei einer Überschreitung der 50er-Grenze. So ganz traut man dem Frieden also nicht.

Von Gesa Steeger