Potsdam

Der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten, hält die derzeitige Beruhigung der Corona-Infektionszahlen für ein vorübergehendes Phänomen. Es sei schon zu sehen, dass in ostdeutschen Bundesländern die Inzidenz offenbar unabhängig vom Ferienende wieder Fahrt aufnehme, sagte Drosten dem NDR. „Ich denke, da deutet sich jetzt die Herbst- und Winterwelle an, die wir im Oktober wohl wieder sehen werden.“

Aus Sicht des Brandenburger Gesundheitsministeriums ist eine vierte Welle im Herbst im Land derzeit nicht eindeutig vorhersehbar. Sprecher Dominik Lenz sagte, es werde primär eine vierte Welle der Ungeimpften sein – deren Anteil aber abnehmend ist. Das Reiseverhalten in den Herbstferien werde Einfluss auf die Corona-Infektionen haben.

AfD wittert Corona-Panikmache

Im Brandenburger Landtag bezeichnete die AfD-Abgeordnete Birgit Bessin die Einschätzung Drostens zur vierten Welle als „nächste Corona-Panikmache“. Es gebe „keine Pandemie der Ungeimpften“. Bessin sprach von „angeblichem epidemischen Geschehen“. Ihre Partei hatte beantragt, die Aktivität von Impfteams in Schulen „unverzüglich und vollständig einzustellen“. Diese Aktion erzeugten einen „nicht hinnehmbaren sozialen Druck“. Die AfD forderte, „die freiwillige Anwendung der 2G-Regel (Zugang nur für Geimpfte und Genesene) zu untersagen“.

Mit großer Mehrheit lehnte der Landtag drei Anträge der AfD-Fraktion zum Impfen ab. „Es sind weltweit sechs Milliarden Impfungen durchgeführt worden“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Die Bürger sollten sich von der AfD keine „Horrormärchen“ über die Gefahren des Impfens erzählen lassen. Für die Linke sagte Kathrin Dannenberg, die Pandemie sei „mitnichten zu Ende“. Die AfD schüchtere Lehrer und Eltern ein und Ärzte, die aus Sorge vor militanten Impfgegnern zurückhaltend impften. Auf die Kritik der AfD, die Regierung schränke die Grundrechte ein, entgegnete Michael Schierack (CDU): „Es geht nicht um Einschränkung von Freiheitsrechten, sondern darum, maximale Freiheitsrechte zurückzugewinnen.“

AfD-Frau Bessin fing sich eine Rüge der Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) ein, weil Bessin in Richtung der Koalition gesagt hatte: „Die Grundrechte interessieren Sie doch einen Scheiß!“ Dieser Ton sei dem Parlament nicht angemessen, sagte Liedtke. Schierack bezeichnete die Ausdrucksweise als „Pöbelei“. Dergleichen könne sie zu Hause am Frühstückstisch äußern, aber nicht im Parlament. Andreas Büttner (Linke) stellte in Richtung der AfD-Politikerin fest: „Sie machen Verfassungsorgane lächerlich.“

Zahl der Neuinfektionen steigt

Unterdessen schnellt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages wieder in die Höhe. Nach 79 neuen Infektionen am Dienstag lag die Zahl am Mittwoch bei 219. Mit Stand Dienstag wurden 18 Menschen intensivmedizinisch betreut, hiervon mussten 16 beatmet werden. Die letzten beiden Corona-Impfzentren in Brandenburg schließen heute in Prenzlau (Landkreis Uckermark) und Eberswalde (Barnim). In den vergangenen neun Monaten wurden über eine Million Impfungen in den insgesamt 13 Impfzentren im Land verabreicht. Jetzt wird mehrheitlich in Praxen weiter geimpft.

Der Brandenburger Pädagogenverband (BPV) blickt mit Sorge auf die kühlere Jahreszeit. „Wir haben die Grundschulen noch immer nicht mit mobilen Luftfiltern versorgt“, sagte Präsident Hartmut Stäker. „Wir brauchen die Filter noch vor dem Winter, nicht erst im nächsten Jahr.“

Brandenburgs Bildungsministerium hatte vor mehr als einem Monat angekündigt, mit dem Bund über die Auszahlung der finanziellen Hilfen für die Anschaffung von mobilen Luftfiltern in Grundschulen zu verhandeln. Das Verfahren sei sehr aufwendig, kritisiert das Ministerium.

Von Ulrich Wangemann und Silke Nauschütz