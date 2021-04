Potsdam

Am heutigen Mittwoch startet in Brandenburg die Bundeswaldinventur (BWI). Das hatte Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel gemeinsam mit dem Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde (LFE) bekannt gegeben.

„Die Auswirkungen des Klimawandels und der extremen Wetter- und Schadereignisse in den Wäldern erfordern zuverlässige Informationen über den Wald und dessen Zustand“, sagte Vogel. Dazu diene die Bundeswaldinventur, deren Ergebnisse bis 2023 vorliegen sollen. Neben den Auswirkungen der Trockenjahre auf das Wachstum der Bäume werde sich dann auch zeigen, wie sich der Wald in Brandenburg insgesamt entwickelt habe.

In Brandenburg wachsen rund 808 Millionen Bäume

In Brandenburg wachsen etwa 808 Millionen Bäume. Für die Bundeswaldinventur wird ein sogenanntes „repräsentatives Stichprobennetz“ genutzt. Die zu vermessenen Waldflächen werden kartiert und anschließend untersucht. Neben der Feststellung der Baumarten werden auch Durchmesser und Höhe der Bäume gemessen. In die Daten fließen aber auch ökologische Merkmale wie Biodiversität und Artenvielfalt ein. Im Anschluss werden die Daten zentral durch den Bund ausgewertet.

Die Bundeswaldinventur findet alle zehn Jahre statt. Bis Ende Dezember 2022 werden Forstexpertinnen und -experten in ganz Deutschland den Wald komplett erfassen. In Brandenburg werden die Arbeiten durch das Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde betreut. Bundesweit koordiniert das Thünen-Institut (TI) für Waldökosysteme im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) die Arbeiten. In Brandenburg ist es nach 2002 und 2012 die dritte Bundeswaldinventur.

Waldinventur kostet rund 1,6 Millionen Euro

Die Waldaufnahmen erfolgen von Firmen, die im Sektor Forst Dienstleistungen anbieten. Erfahrene Forstspezialisten von insgesamt neun Firmen werden ausgestattet mit Laptop und Messinstrumenten bis Ende 2022 in Brandenburgs Wäldern unterwegs sein. Die Aufnahmen werden rund 1,6 Millionen Euro kosten, die aus dem Landeshaushalt bereitgestellt werden.

Die bundesweit vierte Bundeswaldinventur steht inzwischen in einer langen Tradition: Die erste Erhebung 1987 erfasste den Wald nur in den alten Bundesländern. 2002 wurde zum ersten Mal der Wald in ganz Deutschland aufgenommen.

Von Gesa Steeger