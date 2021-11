Russischer Ölkonzern Rosneft kauft Großteil der Schwedter Raffinerie

Potsdam

Der russische Mineralölkonzern Rosneft hat einen großen Teil der Raffinerie PCK in Schwedt (Oder) übernommen. Das bestätigte das Unternehmen. Rosneft hielt bislang an der Schwedter Raffinerie 54,17 Prozent, Shell 37,5 Prozent sowie der italienische Ölkonzern Eni 8,33 Prozent. Nun hat Rosneft die Shell-Anteile gekauft. Damit gehören dem Konzern nun 91,67 Prozent an der Anlage. Der Konzern nutzte sein Vorverkaufsrecht. „Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Regierung und der Aufsichtsbehörden“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Zuerst hatte der RBB darüber berichtet.

Der Chef von Rosneft, Igor Setschin, erklärte den Schritt so: „Die Erhöhung des Anteils an der PCK-Raffinerie ist ein Beweis für die strategische Bedeutung, die der deutsche Markt für Rosneft besitzt.“ Das Unternehmen setze auf „langfristige Beziehungen zu seinen deutschen Partnern“ und sorge für eine „pünktliche und verlässliche Versorgung mit Rohstoffen und modernisiert wichtigere Raffinerieanlagen“.

Rosneft verspricht umweltfreundliche Produkte

Rosneft plane, unter anderem die Herstellung „CO2-armer Projekte unter Berücksichtigung der aktuellen Umweltagenda der EU“, so Setschin. Das Unternehmen entwickele bereits Projekte, die „auf die Produktion sauberer Kraftstoffe, wie zum Beispiel ,grüner‘ Wasserstoff und nachhaltiger Flugkraftstoff, abzielen“, sagte der Manager, der früher stellvertretender Leiter der Präsidentialadministration unter Wladimir Putin in Russland war. Rosneft gilt als eines der 100 größten Unternehmen weltweit. Auf dem deutschen Markt ist die Firma nach eigenen Angaben drittgrößter Akteur auf dem Ölraffineriemarkt.

Ende 2017 wurde der deutsche Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) an die Spitze des Rosneft-Aufsichtsrats gewählt. Die Personalie löste Kritik aus, weil Rosneft wegen des Ukraine-Konflikts auf die Sanktionsliste der EU gesetzt wurde. 2020 wurde auch der Chef der Gazprom-Tochter Nord Stream 2, Matthias Warnig, in den Rosneft-Aufsichtsrat gewählt. Rosneft Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des russischen Konzerns.

Woidke hält Standort in Schwedt für gesichert

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) begrüßt die Übernahme am Mittwoch. Woidke: „Die stärkere Beteiligung von Rosneft an der PCK-Raffinerie ist eine gute Nachricht für das Unternehmen, die Stadt Schwedt und die gesamte Region“, äußerte der Ministerpräsident. Das Bekenntnis des Unternehmens zum Standort Schwedt sei „zugleich ein Vertrauensbeweis gegenüber dem Land Brandenburg als Industriestandort“. Der Standort und viele Arbeitsplätze in Schwedt sind nach Auffassung Woidkes damit „langfristig gesichert“. Außerdem sei mit der Investition „das klare Bekenntnis von Rosneft zur Entwicklung und Produktion umweltfreundlicher Produkte in Schwedt“ verbunden. Dies sei „ein weiterer Schritt zur klimagerechten Mobilität und damit zukunftsorientiert“, so der Sozialdemokrat.

Diesel und Benzin werden in Schwedt hergestellt

Laut RBB wird es am Donnerstag eine Aufsichtsratssitzung im Konzern zu der Übernahme geben. Die Raffinerie beschäftigt nach Angaben von Rosneft 1200 Menschen, weitere rund 2000 Mitarbeiter sind bei Firmen in der unmittelbaren Umgebung des Werks angesiedelt, die als Dienstleister für PCK wirken. Das ehemals Petrochemische Kombinat (PCK) wurde 1991 privatisiert.

In Schwedt kommt russisches Rohöl über die Druschba-Pipeline an. Zu den Produkten gehören Benzin, Diesel, Heizöl, Flüssiggas und Bitumen sowie Flugbenzin, Schwefel und weitere chemische Produkte. Pro Jahr verarbeitet die Anlage 11,6 Millionen Tonnen Rohöl. Rosneft hält auch knapp ein Viertel an der größten Raffinerie Deutschlands in Karlsruhe sowie an Standorten in Bayern.

Von Ulrich Wangemann