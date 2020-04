Potsdam

Wie die S-Bahn Berlin am Samstagvormittag via Twitter mitteilte, gibt es am Wochenende aufgrund von Bauarbeiten Einschränkungen bei Zügen der Linie S1 und S7. Demnach gelten zwischen Bellevue und Potsdam Hauptbahnhof veränderte Fahrzeiten.

Auf der Strecke von Bellevue nach Potsdam Hauptbahnhof fahren die Züge fünf Minuten später und von Potsdam Hauptbahnhof bis Zoologischer Garten fünf Minuten früher. Zudem besteht in Wannsee kein Übergang zwischen der S1 und der S7. Die Einschränkungen sollen durchgehend von Samstag, ab 16 Uhr, bis Montag um 1.30 Uhr gelten.

Von MAZonline