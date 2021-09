Potsdam

Ein Jahr nach dem erstmaligen Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei einem Wildschwein in Brandenburg haben sich die Bundesländer auf eine solidarische Finanzierung von Schutzmaßnahmen verständigt. Diese Botschaft der Sondersitzung der Agrarministerkonferenz geriet am Mittwoch zur Nebensache.

Denn der im Havelland lebende parlamentarische Staatssekretär des Bundeslandwirtschaftsministeriums, Uwe Feiler (CDU), sorgte für einen handfesten Eklat.

Feiler tanzte aus der Reihe

Obwohl Sachsens Agrarminister Wolfram Günther (Grüne) als Gastgeber noch betont hatte, dass sich die Teilnehmer der Konferenz parteiübergreifend und einstimmig auf einen weiteren Kurs zur Bekämpfung der Tierseuche verständigt hätten, tanzte Feiler bei der anschließenden Online-Pressekonferenz völlig aus der Reihe und hinterließ konsternierte Gesichter.

Minutenlang zählte Feiler auf, wie stark sich der Bund beim Kampf gegen die ASP engagiere. Dazu zählten „Berichte“ für die Agrarministerkonferenz, die Aktivierung von THW und Bundeswehr, Gespräche mit der EU, die Abschaffung der Schonzeit und die Sicherung von Mülleimern auf Autobahnraststätten.

Feiler: Länder sollen sich selbst kümmern

Am Ende dieser Aufzählung ließ Feiler dann wissen, dass der Bund ja eigentlich auch gar nicht zuständig sei. Tierseuchenbekämpfung sei Ländersache, sagte Feiler. Der Bund dürfe sich daher gar nicht finanziell beteiligen.

Er erwarte daher von den Ländern, ihrer Aufgabe nachzukommen, „anstatt den Weg des scheinbar geringsten Widerstands zu gehen und nach dem Bund zu rufen“.

Backhaus nennt Feilers Auftritt „abartig“

Genervt brachte Feiler, der im Wahlkreis 58 für den Bundestag kandidiert, zum Ausdruck, was er von der ASP-Konferenz hält – nämlich gar nichts. Alle Fragen des Treffens seien schon mehrfach besprochen worden, sagte er und sprach von einer „rein politisch motivierten Konferenz“ zu Wahlkampfzwecken.

Feiler sprach auch deswegen von einem Wahlkampfmanöver, weil Ende September ohnehin ein Treffen der Agrarminister ansteht. Jedenfalls war die scheinbare Harmonie der Veranstaltung mit seiner Wortmeldung dahin.

Der Agrarminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD), nannte Feilers Auftreten „abartig“. „Was Sie eben losgelassen haben, ist ein Schlag ins Gesicht der Landwirte in Deutschland“, sagte er.

Feiler vertritt Julia Klöckner

Betriebe und bäuerliche Strukturen würden wegen der Seuche kaputtgehen, und dies sei die Schuld von Feiler und Agrarministerin Julia Klöckner (CDU), die einen Schaden über zwei Milliarden Euro zu verantworten hätten. Feiler hatte in Vertretung Klöckners an der Konferenz teilgenommen, weil sie wegen des Staatsaktes für die Flutopfer in Rheinland-Pfalz verhindert war.

„Bei mir stimmt der Lebenslauf, scheinbar stimmt Ihrer nicht“, sagte Backhaus. „Haben Sie sich jemals in Ihrem Leben in die Lage eines Schweinehaltenden Betriebs versetzt? Ich erwarte von Ihnen, dass Sie endlich Maßnahmen einleiten, um die ASP zu bewältigen.“

Länder kritisieren Bund als tatenlos

Fassungslos reagierte auch Gastgeber Wolfram Günther. Denn während der Agrarministerkonferenz habe Feiler kein Wort der Kritik an der Veranstaltung geäußert. „Das ist nicht der Beitrag, der bei so einer nationalen Katastrophe vom Bund erwartet wird“.

Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel (Grüne) hatte den Eklat nicht mehr miterlebt. Er hatte die Pressekonferenz wegen eines anderen Termins frühzeitig verlassen. Auch Vogel hatte zuvor betont, wie kollegial die Agrarministerkonferenz verlaufen sei.

Die ostdeutschen Länder, vor allem Brandenburg und Sachsen, wo die ASP bisher aufgetreten ist, fühlen sich vom Bund bei der Bekämpfung der Seuche im Stich gelassen.

Die Länder fordern vom Bund unter anderem, den Aufbau regionaler Schlachthöfe zu fördern.

Landwirte beklagen Schweinestau

Dies ist auch eine zentrale Forderung der Landwirtschaft. In einem gemeinsamen Brief an die Agrarminister auf Bundes- und Landesebene zeichnen die Bauernverbände von Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern ein dramatisches Bild. Derzeit sei nur ein Schlachthof in Deutschland bereit, Tiere aus Betrieben zu töten, die in der ASP-Sperrzonen liegen. Dieser liegt in Schleswig-Holstein. „Die Kapazitäten sind nicht ausreichend, um den bestehenden Schlachtbedarf zu bedienen“, heißt es in einem Brief. Mittlerweile herrsche ein „Schweinestau“.

In den ostdeutschen Bundesländern liege der Schweinebesatz ohnehin schon weit unterhalb des Selbstversorgungsgrades, sagte Brandenburgs Bauernpräsident Henrik Wendorff. „Ich sehe deshalb keine Alternative zu Unterstützungsmaßnahmen für die betroffenen Schweinehalter, da ansonsten die Versorgung mit regionalem Schweinefleisch auf viele Jahre unmöglich wird.“

Von Torsten Gellner