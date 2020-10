SOS-Kinderdorf in Brandenburg an der Havel sucht Kürbisse für Halloween

Brandenburg/H

Halloween steht vor der Tür und zu einem richtigen Halloweenfest gehören gruselig grinsende Kürbisse wie der Tannenbaum zu Weihnachten. Damit auch die Kinder und Jugendlichen des SOS-Kinderdorfes in Brandenburg an der Havel ihr Dorf schaurig-schön dekorieren können, bittet die Einrichtung um Spenden für sein diesjähriges Kürbisfest am Donnerstag.

Jedes Jahr vor den Herbstferien und vor Halloween veranstaltet das SOS-Kinderdorf am Johannisburger Anger sein traditionelles Kürbisfest. Gemeinsam mit ihren Kinderdorffamilien schnitzen die Kinder und Jugendlichen Gruselgesichter in die gespendeten Kürbisse, um sie nachher als leuchtende Halloween-Deko vor ihre Haustüren zu stellen. Dazu kocht über dem offenen Feuer ein Kessel selbstgemachter Kürbissuppe.

Erste Kürbis-Spenden vom Vielfruchthof Mötzow

„Die Kinder freuen sich schon sehr auf das Kürbisfest“, sagt Michaela Otto vom SOS-Kinderdorf Brandenburg. Das erste Dutzend Kürbisse hat der Vielfruchthof Domstiftsgut Mötzow gespendet. „Dieses Jahr liegt unser Fest weit vor Halloween, deswegen brauchen wir besonders viele Kürbisse.“ Dabei muss das alljährliche Kürbisschlachten wegen der Corona-Pandemie deutlich kleiner ausfallen als in den Vorjahren.

Kürbisse gesucht Für sein jährliches Kürbisfest am Donnerstag, 8. Oktober, sucht das Brandenburger SOS-Kinderdorf noch nach Kürbissen. Bis zum 7. Oktober können die Kürbisse im SOS-Kinderdorf im Johannisburger Anger 2 in Brandenburg an der Havel abgegeben werden. Bei Bedarf holt das Team des Kinderdorfs die Kürbisse auch ab.

„Corona ist auch für uns eine große Herausforderung“, sagt Matthias Fischer-Kallenberg. Der 56 Jahre alte Sozialpädagoge ist der Leiter des SOS-Kinderdorfes in Brandenburg an der Havel. Aktuell leben 26 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwei und 21 Jahren in den fünf Familien der Betreuungseinrichtung. Alle sind auf Anweisung des Jugendamtes hier. Die Eltern, sagt Fischer-Kallenberg, seien nicht in der Lage für ihre Kinder zu sorgen. „Manche sind überfordert, andere geistig beeinträchtigt, andere leiden psychischen Erkrankungen“, erklärt er.

Große Solidarität in der Corona-Krise

Zu Beginn der Corona-Pandemie mussten die Kinderdorf-Mitarbeiter in kürzester Zeit Schutz- und Hygienekonzepte für die Einrichtung ausarbeiten. Die zentrale Frage sei gewesen: „Was passiert, wenn das Virus im Dorf ausbricht?“, sagt Fischer-Kallenberg. Das Jugendministerium habe jedoch beschlossen, die gesamte Einrichtung als ein Haushalt zu betrachten. So konnten die Kinder und Jugendlichen sich wenigstens innerhalb des Kinderdorfes frei bewegen.

„Auch für uns war es schwierig, bestimmte Artikel wie Toilettenpapier zu bekommen“, sagt Kinderdorf-Leiter Fischer-Kallenberg. Bei passenden Mund-Nasen-Masken für die Kleinsten konnte sich das Kinderdorf auf die Solidarität der Brandenburger verlassen. Eine Unterstützergruppe nähte spezielle Masken im Miniaturformat und spendete sie dem Kinderdorf. Umso bedauerlicher findet es Fischer-Kallenberg deswegen, dass das Kürbisfest in diesem Jahr eine interne Veranstaltung wird – um das Infektionsrisiko zu minimieren, sind Besucher von außen nicht erlaubt.

Von Feliks Todtmann