Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ist mit 84,4 Prozent der Stimmen erneut zum Landesvorsitzenden der SPD gewählt worden. Er erhielt auf dem Landesparteitag am Samstag in Schönefeld (Dahme-Spreewald) 81 Stimmen. 13 Delegierte votierten gegen Woidke, zwei enthielten sich. Bei der Wahl 2019 erhielt er rund 80 Prozent der Stimmen.

In seiner Rede hatte Woidke wegen weiter rasant steigender Infektionen im Land zusätzliche Verschärfungen der Corona-Maßnahmen angekündigt. „Wir können nicht weiter zulassen, dass die Lage noch dramatischer wird“, sagte Woidke. Auch wenn es für viele Menschen harte Entscheidungen sein werden, diese seien nötig, betonte er.

Die SPD Brandenburg wählt am Samstag ihre Landesspitze neu. Ministerpräsident Dietmar Woidke tritt wie seine beiden Stellvertreterinnen, Finanzministerin Katrin Lange und Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner, erneut an.

Die Situation in den Krankenhäusern im Süden des Landes wie in Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz, wo die Inzidenzen inzwischen über dem Wert 1000 liegen, sei bereits jetzt dramatisch. Patienten müssten in andere Kliniken verlegt und Operationen verschoben werden. „Es geht nicht nur um die Gesundheit der Menschen, sondern für viele auch um Leben und Tod.“

Olaf Scholz über die Ampel: „Da wächst was zusammen, was zusammenpasst.“

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sagte in seiner Rede, er sei froh, dass sich viele Menschen bereits impfen ließen. „Es sind viele, aber nicht genug.“ Er rief seine Partei auf, mit dazu beizutragen, dass sich möglich viele Menschen einen Ruck geben und sich impfen lassen.

Zu den Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP in Berlin sagte Scholz: „Da wächst was zusammen, was zusammenpasst.“ Es seien aber auch drei Parteien, die im Wettbewerb miteinander stünden. Trotzdem hätten alle drei Parteien etwas Gemeinsames: eine Fortschrittsidee, so Scholz.

Von Igor Göldner