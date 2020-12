Potsdam

Die SPD in Brandenburg drängt auf eine bessere Vergütung von Mitarbeitern im Gesundheitswesen. Dazu sollen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, die tariflich gebundene Löhne zahlen, in den Genuss höherer Investitionen des Landes kommen. Das sieht ein Positionspapier der Landtagsfraktion vor, an der auch Kommunalpolitiker der Partei beteiligt waren und das am Dienstag vorgestellt wurde.

Der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) sagte, um eine gerechte Bezahlung im Gesundheitsbereich zu erreichen, sei ein Anreizsystem nötig. Das könnte in Anlehnung an die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Investitionen in der Wirtschaft erfolgen, die an die Zahlung von Mindestlohn gekoppelt sind. „Wer Tarifgehälter zahlt, bekommt einen höheren Investitionssatz vom Land“, sagte Schubert.

Tarifbindung soll kein Wettbewerbsnachteil sein

Zugleich sei es wichtig, dass eine tarifliche Bezahlung nicht zu einem Wettbewerbsnachteil führt. Schnell werde mehr Personal und eine bessere Bezahlung im Gesundheitswesen gefordert, doch spiele es nur eine untergeordnete Rolle, wer dafür aufkommen könne, so der Oberbürgermeister. Die kommunalen Träger seien damit überfordert. Schubert kündigte an, dass dazu ein Konzept erarbeitet werde.

Laut Verdi sind derzeit nur zwei der 22 kommunalen Krankenhäuser im Land an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) gebunden – das Städtische Klinikum Brandenburg und das Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann.

In dem Papier wird auch die stete Fortführung der Investitionen in Krankenhäuser von jährlich 110 Millionen Euro gefordert. „Hier sollte nicht gespart werden“, betonte einer der Autoren des Papiers, der Abgeordnete Björn Lüttmann.

Von Igor Göldner