Brandenburgs SPD-Spitze will versuchen, den von der Flughafenpolitik enttäuschten Landtagsabgeordneten Ortwin Baier doch noch in der Partei zu halten. „Sein Parteiaustritt wäre ein Verlust. Seine Ankündigung hat uns alle im Fraktionsvorstand heute überrascht“, sagte Fraktionschef Erik Stohn am Freitag. Gemäß der Geschäftsordnung der Fraktion wäre Ortwin Baier nicht länger Mitglied der SPD-Landtagsfraktion, sollte er die Partei verlassen.

Baiers überraschende Ankündigung, er wolle Partei und Fraktion verlassen, sei für ihn immer noch nicht ganz nachvollziehbar, sagte Stohn. Baier hatte seinen Austritt mit dem Abstimmungsverhalten der SPD in der Gemeindevertreterversammlung von Blankenfelde-Mahlow begründet. Dort hatte sich die SPD am Donnerstag gegen eine Klage gegen eine umstrittene BER-Flugroute ausgesprochen.

„ Ortwin Baier setzt sich leidenschaftlich seit viele Jahren für die Bewohner seiner Gemeinde ein und engagiert sich vor allem für höhere Schallschutzbestimmungen und schonende Flugrouten“, sagte Stohn. Er sei immer ein „verlässlicher Mitstreiter für eine ausgewogene Sozialpolitik, solidarische Gesundheitspolitik und chancenöffnende Bildungspolitik“ gewesen. „Wir werden unmittelbar ein zweites und ausführliches Gespräch mit ihm suchen.“

