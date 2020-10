Potsdam

Brandenburg steht wegen des Übernachtungsverbots für Gäste aus Corona-Risikogebieten in der Kritik. „Die Regel ist ein Flop und reduziert lebenswichtige Akzeptanz anderer Regeln“, teilte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach auf Twitter mit und führte in mehreren Tweets fünf Gründe auf, die aus seiner Sicht gegen das Übernachtungsverbot sprechen.

Das innerdeutsche Reisen trage nicht wesentlich zur zweiten Corona-Welle bei, argumentiert er etwa. Außerdem habe die Politik gerade noch dazu geraten, den Urlaub in Deutschland zu verbringen.

Die Verordnung führe nun dazu, dass wichtige Testkapazitäten gebunden werden von Menschen, die mit einem negativen Corona-Test das Übernachtungsverbot umgehen wollen. Lauterbach hält die Regel deswegen für kontraproduktiv und forderte ihre Rücknahme.

„Politiker wie Wissenschaftler machen Fehler. Man muss sie korrigieren, wenn es nötig ist“, so Lauterbach. Er riet, die Verordnung zu ändern, bevor sie zum Gegenstand der Satire-Sendung „heute-Show“ werde.

Berliner und andere Gäste aus Hotspots in Deutschland dürfen wegen des Anstiegs der Corona-Infektionen nicht mehr in Brandenburg übernachten. Für sie gilt laut der Corona-Verordnung ein Beherbergungsverbot, wenn es mehr als 50 neue Ansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gibt.

„Wir befinden uns mitten in einer neuen Welle und damit in einer Zeit, in der man auf unnötige Reisen verzichten und soziale Kontakte reduzieren sollte“, verteidigte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) das Verbot.

Nicht betroffen davon sind Berufspendler, Tagesausflügler und Besucher. Umgehen kann man das Verbot außerdem mit einem negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Müller ( SPD ): Reisebeschränkungen helfen nicht

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller kritisierte das Übernachtungsverbot ebenfalls, das es in ähnlicher Form auch in anderen Bundesländern gibt. „Diese Reisebeschränkungen helfen aus meiner Sicht nicht“, sagte er. In der Folge würden „wahnsinnig viele personelle Kräfte und Testkapazitäten“ gebunden, sagte er.

Für Brandenburgs Beherbergungsbetriebe fällt ein Großteil der erwarteten Umsätze in den Herbstferien weg. Etwa ein Drittel der Gäste komme aus Berlin, sagte der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands, Olaf Schöpe, der MAZ.. „Die Politik sagt: Man kann ja einen Test machen und trotzdem reisen. Ich halte das für illusorisch“, sagte Schöpe.

Die CDU-Politikerin Saskia Ludwig sagte, bei einem fortdauernden Übernachtungsverbot müsse man über geeignete Unterstützungsangebote für die Betriebe nachdenken. „Ich habe die Sorge, dass ansonsten viele Anbieter den kommenden Winter nicht überstehen können.“

Von Torsten Gellner