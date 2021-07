Potsdam

Björn Lüttmann leitet den Gesundheitsausschuss des Brandenburger Landtags. Das Gremium muss die neue Corona-Verordnung billigen. Er fordert unter anderem das baldige Ende der Maskenpflicht – auch an weiterführenden Schulen.

Herr Lüttmann, die Maskenpflicht gilt nach den Ferien nun auch für Grundschüler, nachdem diese Verpflichtung ja vor den Ferien ausgesetzt worden war. Finden Sie das richtig?

Björn Lüttmann: Ich kann absolut nachvollziehen, dass man zum Ferienende vorsichtig ist. Der eine oder andere wird das Virus aus dem Urlaub mitbringen. Deswegen ist es wichtig, die Tests beizubehalten. Zunächst ist aus denselben Gründen nachvollziehbar, dass in den ersten beiden Wochen an den Grundschulen Masken getragen werden müssen. Es ist aber bekannt, wie wichtig das Erkennen von Mimik für die Lernchancen und das Sozialverhalten unserer Kleinsten ist. Deshalb sollte an den Grundschulen die Maskenpflicht möglichst bald fallen – also spätestens nach dem 20. August. Mittelfristig sollte die Maskenpflicht auch an den höheren Schulen fallen. Wir haben eine andere Situation angesichts der Impfung des Lehrpersonals und Teilen der Schülerschaft, die älter als 16 Jahre ist.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) gibt keine generelle Impfempfehlung für Kinder unter 16 Jahren. Wünschen Sie sich eine klarere Festlegung?

Die Stiko befindet sich in einem Dilemma. Es gibt keine Langzeitstudien, das Bild ist noch nicht komplett, zumal in Bezug auf neue Virusvarianten. Natürlich wäre es für die Eltern hilfreich, wenn man eine klarere Aussage hätte. Man kann aber die Haltung der Stiko auch annehmen: Die Kommission schätzt das Risiko für Kinder und Jugendliche, schwer zu erkranken, als relativ gering ein. Ich sehe das als positive Botschaft: Kinder und Jugendliche sind durch diese Krankheit nicht besonders stark gefährdet. Dass die Stiko sich nicht auf eine Impfempfehlung festlegt, bringt für die Eltern eine höhere Verantwortung mit sich. Eltern wissen aber selbst sehr gut, ob ihre Kinder Vorerkrankungen haben, die mit einem höheren Risiko für schwere Covid-Krankheitsverläufe einhergehen – wir reden ja nicht erst seit gestern darüber.

Sie haben zwei Kinder – haben Sie die impfen lassen?

Mein Sohn, über 16 Jahre, ist doppelt geimpft. Bei meinem anderen Sohn, der noch unter 16 ist, haben wir eher das Problem, dass sein Kinderarzt im Moment die Spritze nicht geben will. Wenn ein Kinderarzt nach einem persönlichen Gespräch bereit wäre, dann würden wir unseren Sohn auch impfen lassen – er möchte das auch selbst gerne.

Befürchten Sie im Herbst eine Rückkehr der Schulen im Wechselunterricht, bei dem viele Schüler wieder zu Hause lernen müssen?

Klar ist, dass Lockdowns, Schulschließungen und Wechselunterricht zu massiven Problemen bei Kindern geführt haben, auch gesundheitlich. Deshalb sind Wechselunterricht und Schließungen absolut zu vermeiden. Viele Schüler haben nicht nur Ticks, sondern auch schwere psychische Erkrankungen ausgebildet, etwa Depressionen oder Sozialphobien. Für die Familien haben diese Krankheiten schlimme Folgen. Viele Kinderpsychiatrien sind in der Folge so überlastet, dass sie nur die schlimmsten Fälle aufnehmen. Die angeblich leichteren Fälle landen auf Wartelisten – die Familien leiden extrem unter der Situation. Was dazu kommt: Die Kinder werden einfach nicht gesehen von ihren Lehrern. Die Schuluntersuchungen durch die Gesundheitsämter sind in weiten Teilen ausgefallen. Nehmen Sie die Zahnuntersuchungen: Wenn ein Kind ein „schwarzes Gebiss“ hat, ist das oft ein Zeichen für Vernachlässigung in Familien. Gewalt an Kindern ist oft auch unentdeckt geblieben.

Wie kann man die Impfquote erhöhen?

Man muss den Menschen klar vor Augen führen, dass es einen Wechsel in der Betrachtungsweise gibt. Bislang schützte man die Bevölkerung in Gänze, weil sie ungeschützt war. Jetzt sind Impfstoffe da, und jeder Einzelne kann sich schützen. Wenn er diesen Schutz nicht annimmt, wird er möglicherweise mit Nachteilen leben müssen. Vor allem muss er damit rechnen, schwer zu erkranken und auf der Intensivstation zu landen – im Extremfall mit „zerfledderter Lunge“, um es zugespitzt zu formulieren.

Wie viel Druck sollte man auf Leute ausüben, die sich nicht impfen lassen wollen?

Das hängt davon ab, wo sie arbeiten und gesellschaftlich unterwegs sind. Was in Frankreich gemacht wird, finde ich nachvollziehbar. Wer in der Altenpflege oder im Gesundheitswesen arbeitet, auf den oder die muss man den Druck deutlich erhöhen – bis hin zu einer gewissen Impfpflicht. Wer sich nicht impfen lässt, dürfte dann nicht mit Risikopatienten arbeiten. In Frankreich hat das dazu geführt, dass sich vor den Impfzentren wieder Schlangen gebildet haben. Eine allgemeine Impfpflicht allerdings halte ich für schwierig. Bei der Grippe, die ebenfalls viele Tote fordert, haben wir sie auch nicht, auch wenn die Erkrankungen nicht komplett vergleichbar sind. Die Frage ist immer: Wie tödlich ist das Virus? Bei den aktuellen Varianten ist eine Pflicht nicht nötig. Wenn aber eine noch tödlichere Virusvariante auftaucht, gegen die nur eine Impfung hilft, bekommen wir eine ganz andere Debatte. Dann allerdings würden viele auch von selbst nochmal anders über eine Impfung nachdenken.

Nach welchen Kriterien sollte man künftig messen, wie gefährlich die Lage ist?

Ich bin seit Beginn des Jahres der Meinung, dass reine Inzidenzen nicht mehr aussagefähig genug sind – man muss das breiter und differenzierter betrachten. Die Landesregierung hat ihrerseits jetzt die Lage in den Krankenhäusern mit einbezogen. Das ist auch richtig. Neben Inzidenz und Krankenhausbelegung gehört zu diesem Dreiklang die Entwicklung der Todeszahlen. Im Herbst, davon muss man ausgehen, werden vor allem junge Leute betroffen sein. Diese Altersgruppe steckt normalerweise Infektionen gut weg. Wenn das so ist, ist eine 50er- und 100er-Inzidenz anders zu betrachten als vor einem Jahr, als alte Menschen betroffen waren und es keine Impfung gab.

Im Moment wird über eine Auffrischungsimpfung im Herbst gesprochen. Wie weit sind die Planungen?

Ich erwarte, dass die Diskussion um die Impfung von Kindern sowie die Frage der dritten Impfung bei Älteren und Risikogruppen die Corona-Politik der nächsten Wochen stark bestimmen wird. In den Arztpraxen ist die Drittimpfung mit den älteren Menschen teils schon vorbesprochen worden. Derzeit ist noch unklar, ob die Impfstoffe ein halbes oder ganzes Jahr schützen. Ich gehe aber davon aus, dass Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres Drittimpfungen kommen. Das ist absolut sinnvoll. Covid wird uns noch weiter begleiten und wir müssen uns davor schützen.

Befürchten Sie eine vierte Welle im Herbst?

Es wird einen Anstieg der Infektionszahlen geben – einfach weil man sich im Oktober und November wieder mehr drinnen aufhält. Ob man das als Welle bezeichnet, ist die Frage. Wenn Geimpfte und Jüngere einen Schnupfen bekommen, ist es etwas anderes, als wenn eine neue Virusvariante wieder ältere Menschen gefährden würde. Gegenwärtig gehe ich aber nicht von einem Katastrophenszenario aus.

Meinen Sie es wird noch einmal einen Lockdown geben?

Ich würde in jedem Fall gegen großräumige Lockdowns plädieren. Wir sollten stärker auf die Eigenverantwortung und den Schutz von Risikogruppen setzen, als allgemein gültige Eindämmungs-Vorgaben für die gesamte Gesellschaft zu machen.

Von Ulrich Wangemann