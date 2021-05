Potsdam

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sieht gute Chancen für einen Wahlsieg der SPD bei der Bundestagswahl am 26. September. „Die Wahlen sind offen“, sagte der Sozialdemokrat auf der Landesvertreterversammlung der Brandenburger SPD in der Potsdamer Schinkelhalle am Sonntag. „Es ist Bewegung in die Umfragen gekommen – und diese Bewegung ist gut für uns“, äußerte Scholz. Sei vor einem Jahr noch spekuliert worden, die Unionsparteien würden im Herbst bei mehr als 30 Prozent der Stimmen landen, habe sich diese Annahme erledigt. „Das wird nicht der Fall sein“, so der Bundesfinanzminister.

Woidke beschwört Kampfgeist von 2019

Ähnlich optimistisch beurteilte der SPD-Landesvorsitzende und Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke die Lage der Sozialdemokraten vor der Wahl am 26. September. „Nichts ist entschieden“, sagte Woidke. Wenn derzeit der Eindruck entstehe, der Wahlsieg im Herbst werde nur noch zwischen Grünen und CDU ausgefochten, sei an die Landtagswahl 2019 erinnert, riet Woidke. Damals sei die SPD im Sommer von vielen abgeschrieben worden, im Herbst habe sie unter seiner Führung aber die Wahl gewonnen. Die Partei sei geschlossen und könne kämpfen.

Die Brandenburger SPD steht vor einem Umbruch vor der Bundestagswahl. Das betrifft nicht nur den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, Bundesfinanzminister und Vize-Kanzler, der im Wahlkreis Potsdam und Umgebung als Direktkandidat antritt – und das gegen die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.

Langjährige Abgeordnete treten nicht mehr an

Die derzeitige Bundestags-Vizepräsidentin Dagmar Ziegler (60) tritt nicht mehr zur Wahl im Herbst an. Die ehemalige Landesfinanzministerin sitzt seit 2009 im Bundestag. Ende 2020 wurde die zum konservativen Flügel der Sozialdemokraten zählende Politikerin Nachfolgerin des überraschend verstorbenen Bundestags-Vizepräsidenten Thomas Oppermann. Nach diesem Karrierehöhepunkt tritt Ziegler von der politischen Bühne ab.

Den Bundestag verlässt auch Ulrich Freese, ein ehemaliger Bergmann und Kohle-Lobbyist, der seit 2013 für die Lausitz im Bundestag sitzt. An seiner Stelle kandidierte die Cottbuserin Maja Wallstein (35), die ein komplett anderes Profil hat. Die ehrenamtliche Fußballschiedsrichterin beim DFB gehört zum linken, klimabewussten SPD-Flügel. Sie will die Kohleregion im Süden des Landes „enkeltauglich“ machen. Wallstein wurde bundesweit beachtet, als sie 2019 als Spitzenkandidatin bei der Europawahl einsprang, als der eigentliche Spitzen-Sozialdemokrat Simon Vaut über erfundene biografische Angaben stolperte.

Nach dem Vorschlag des Landesvorstandes wurde Scholz auf Platz eins der Landesliste gesetzt. Er erhielt am Mittag 92 von 98 Delegiertenstimmen und führt damit die Landesliste an. Maja Wallstein wurde mit 67 Ja-Stimmen auf den zweiten Listenplatz gewählt, Stefan Zierke auf Rang drei mit 82 Ja-Stimmen, Sylvia Lehmann auf Listenplatz vier mit 59 Ja-Stimmen. Sylvia Lehmann war vorab intern beim Kampf um Platz zwei Wallstein nur knapp unterlegen.

Die Plätze dahinter belegten Mathias Papendieck, Sonja Eichwede und Hannes Koß. Allerdings wird erwartet, dass nur die ersten Plätze der Liste relevant sind – sollten Sozialdemokraten Direktmandate erringen, rangieren diese vor den Listen-Kandidaten.

Derzeit stellt die Brandenburger SPD vier Abgeordnete im Bundestag: Ulrich Freese, Sylvia Lehmann, Dagmar Ziegler und Stefan Zierke. Zierke ist parlamentarischer Staatssekretär bei Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) – die kandidiert bei der Abgeordnetenhauswahl im September für den Posten des Regierenden Bürgermeisters von Berlin als Nachfolgerin von Michael Müller. Manja Schüle hatte 2019 auf ihr Mandat verzichtet, weil sie in Brandenburg Wissenschaftsministerin wurde. Sie holte bei der Bundestagswahl 2017 für die SPD das einzige Direktmandat in Ostdeutschland.

Von Ulrich Wangemann