Kein klarer Heimvorteil für Geywitz und Scholz

Potsdam

Der Weg zur neuen SPD-Bundesspitze führte durch den Dschungel, vorbei an Schlingpflanzen, Schlangen, Echsen und komischen Vögeln: Die Regionalkonferenz der Partei machte am Dienstagabend Station in Potsdam. Als Veranstaltungsort für das Kandidaten-Schaulaufen wählte die Partei die Biosphäre, ein Tropenhaus, das ähnlich exotisch wirkt wie das komplizierte Verfahren der Chef-Suche, das Mitte Oktober enden soll.

Für die gebürtige Potsdamerin Klara Geywitz und den vor zwei Jahren zugezogenen Wahl-Potsdamer Olaf Scholz hätte es ein Heimspiel werden müssen. Zumindest aber am Applaus, den das Bewerber-Duo nach der fünfminütigen Vorstellungsrede gab, ließ sich kein Unterschied zu Sympathiebekundungen für andere Bewerber erkennen. Ein Zeichen dafür, dass die Basis offenbar doch noch unentschieden ist.

Geywitz : SPD darf keine „Herrenmanschaft“ sein

„Team Play muss wieder unser Markenzeichen werden“, sagte Geywitz. „Wir müssen bei uns anfangen und mit uns solidarisch umgehen.“ Die SPD dürfe keine „Herrenmannschaft“ sein, sondern müsse für Gleichberechtigung stehen, forderte sie und betonte unter Verweis auf ihre Herkunft: „Die SPD muss glaubwürdig die Interessen der Ostdeutschen vertreten“, und das gehe mit einer Ostdeutschen in der Führung eben am besten.

Finanzminister Scholz sagte, die SPD müsse eine Spaltung der Gesellschaft verhindern, und das gehe nur mit einem gerechten Steuersystem. Deswegen sei es richtig, dass Menschen mit besonders hohen Einkommen weiterhin den Solidaritätsbeitrag zahlen müssen, solange die Aufgaben der Deutschen Einigung noch finanziert werden müssten.

Ostdeutsche sollen mit Migranten reden

Geywitz zog einen Vergleich zwischen der Biografie Ostdeutscher, die Respekt für ihre Lebensleistung einfordern, und der Situation von Zuwanderern, die sich integriert hätten und denen man dafür ebenfalls mit Respekt begegnen müsse. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sei es Zeit für ein „großes Gespräch zwischen Ostdeutschen und Menschen mit Migrationshintergrund“, sagte Geywitz.

Das Potsdam-Duo machte deutlich, dass es die SPD weiter in der Bundesregierung sieht. „Wir sind beide der Meinung, dass es besser ist, wenn die SPD regiert, als wenn sie in der Opposition ist“, formulierte Geywitz.

Lauterbach : Raus aus der GroKo

Am Ende wird es bei der Suche nach der neuen Parteiführung auch um die sozialdemokratische Gretchenfrage gehen: Nun sag, wie hast du’s mit der Regierung?

Darauf gaben Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD, und seine Partnerin Nina Scheer, die deutlichste Antwort: „Wir empfehlen euch: Wählt die GroKo ab. Dann gehen wir aber nicht in die Opposition. Wir werden links-grüne Bündnisse anführen“, sagte Lauterbach.

Mit Gesine Schwan gibt es noch eine weitere Bewerberin, die ein besonderes Verhältnis zu Brandenburg hat; es ist die ehemalige Präsidentin der Viadrina-Universität in Frankfurt (Oder), Gesine Schwan. Sie erinnerte an die Friedenspolitik Willy Brandts und erteilte „billigen Tricks, dem Strippenziehen in den Hinterzimmern“, eine Absage.

Stegner redete sich in Rage

Wesentlich lauter als Schwan trat ihr Partner Ralf Stegner vom linken Parteiflügel auf, der sich im Stakkato-Stil in eine kurze Rage redete und dabei stichelte: „Wir brauchen eine Vermögenssteuer, und Schwarze Nullen können wir getrost den anderen Parteien überlassen“, sagte er und lieferte damit einen Seitenhieb auf Scholz, der als Finanzminister eisern die Schwarze Null verteidigt.

Christina Kampmann, ehemalige Familienministerin aus Nordrhein-Westfalen, punktete mit hintersinnigem Humor. Sie sei früher Standesbeamtin gewesen, erzählte sie. „Ich habe Menschen für immer glücklich gemacht. Ich weiß, wann der richtige Zeitpunkt zum Ja-Sagen ist.“ Ihr Partner, Michael Roth ergänzte: „Wir haben genug Ex-Vorsitzende, die uns immer wieder das Leben schwer machen“, sagte er – und brachte damit einen Teil des Partei-Elends auf den Punkt.

Woidke forderte Geschlossenheit

Bis zum 26. Oktober sollen die Mitglieder entscheiden, wer die Partei aus der Krise und womöglich aus der Regierung führen soll. Egal ob die neue Parteiführung mit 70 oder 51 Prozent gewählt werde, „was sie braucht, ist die 100prozentige Rückendeckung der Mitglieder“, sagte Generalsekretär Lars Klingbeil.

Das forderte auch Landeschef Dietmar Woidke. „Die SPD ist derzeit die spannendste Partei Deutschlands“, sagte er. „Aber danach müssen wir die geschlossenste Partei Deutschlands sein.“

Von Torsten Gellner