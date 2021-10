SPD-Schatzmeister fordert Doppelspitze für Brandenburgs Sozialdemokraten

Potsdam

Aus der Brandenburger SPD kommt der Ruf nach einer Doppelspitze für die Landespartei. Der Schatzmeister der märkischen Sozialdemokraten, Harald Sempf, sprach sich am Freitagmorgen gegenüber der MAZ für eine paritätische Besetzung der Parteiführung - also mit einer Frau und einem Mann - beim kommenden Parteitag der SPD am 20. November aus. Derzeit ist Ministerpräsident Dietmar Woidke alleiniger Parteivorsitzender der Sozialdemokraten in Brandenburg.

Schatzmeister Sempf begründet seinen Vorstoß nach dem Signal der Erneuerung, das von der Bundestagswahl ausgehe, und verwies auf die Debatte um die Neubesetzung des Bundestagspräsidiums. „Die für die SPD erfolgreich gewonnene Bundestagswahl hat bei vielen einen Impuls in unserem Land nach Veränderung ausgelöst“, sagt Sempf, der dem geschäftsführenden Parteivorstand angehört.

Eine verpflichtende Parität scheiterte zuletzt vor Gericht

Die Menschen hätten „die SPD nicht für die Leistungen der Vergangenheit, sondern für die Fähigkeit, die Zukunft zu gestalten, gewählt“, so der Schatzmeister. Um gesellschaftspolitisch glaubwürdig zu bleiben, müsste die SPD selbst Parität vorleben. Das gelte insbesondere nach dem Scheitern einer entsprechenden verpflichtenden Regelung für alle Parteien vor dem Brandenburger Verfassungsgericht 2020.

„Die SPD Brandenburg muss sich neu zu erfinden, um auch zukünftig überzeugend und erfolgreich zu bleiben“, äußerte Sempf. Er werde deshalb den Antrag stellen, auf dem Parteitag die Doppelspitze im SPD- Landesverband Brandenburg einzuführen.

Die SPD hat einflussreiche Frauen in wichtigen Positionen

In der märkischen SPD gibt es etliche einflussreiche Frauen in wichtigen Positionen. So sitzt Forschungsministerin Manja Schüle künftig als eine von drei Brandenburgern in den Ampel-Koaltionsverhandlungen im Bund. Eine mächtige Position hat auch Finanzministerin Katrin Lange. Mit dem Bildungsministerium hat Britta Ernst ein Schlüsselressort inne, außerdem ist die selbstbewusste Lausitzerin und Ex-Europa-Spitzenkandidatin Maja Wallstein gerade in den Bundestag eingezogen – sie hatte einen AfD-Sieg in der Lausitz verhindert.

Eine ähnliche Debatte läuft derzeit in der Brandenburger CDU und auch bundesweit. Nach deren Wahlniederlage rumort es in den Landesverbänden. Etliche Parteimitglieder wünschen sich eine stärkere Vertretung von Frauen in den Spitzengremien der Partei, um die CDU zukunftsfähiger zu machen.

So wirbt die Landesvorsitzende der Frauen-Union Brandenburg, Kristy Augustin, für eine mit Frau und Mann besetzte Doppelspitze. CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann bezeichnete solche Überlegungen als „bedenkenswerten Vorschlag“. Dazu müsste die Parteisatzung geändert werden. Die Brandenburger CDU wählt erst in knapp zwei Jahren ihre Parteiführung neu. Derzeit ist Innenminister Michael Stübgen Vorsitzender.

Von Ulrich Wangemann