Als erstes Mitglied des SPD-Landesvorstands in Brandenburg hat Schatzmeister Harald Sempf eine Empfehlung für eine Koalition ausgegeben – nämlich Rot-Schwarz-Grün. „Wir müssen etwas Neues wagen – ich denke, dass uns das die Wählerinnen und Wähler am 1. September mitteilen wollten“, erklärte Sempf am Freitag in einer Mitteilung. „Ein schlichtes „Weiter-so“ mit Rot-Rot um Grün erweitert wäre kein Signal, dass wir das verstanden haben.“ Ein breiteres Spektrum würde die Interessen der Wähler besser abdecken, sagte er.

Stabile Mehrheit gefordert

„Die Bewältigung der vor uns liegenden Aufgaben in den nächsten fünf Jahren wird nicht leicht. Dazu bedarf es einer stabilen Regierung mit einer überzeugenden Mehrheit im Landtag“, so Sempf weiter. Ein Kenia-Bündnis hätte eine Mehrheit von sechs Stimmen, Rot-Rot-Grün eine Mehrheit von einer Stimme.

Damit sprach sich Sempf gegen ein rot-grün-rotes Bündnis aus. In der kommenden Woche soll feststehen, welche Koalition Brandenburg künftig regieren wird. Sempf hatte 2017 für eine Neuauflage der großen Koalition im Bund geworben.

Von MAZOnline