Potsdam

Die SPD-Fraktion im Landtag will am Donnerstag auf ihrer Klausur in Potsdam einen neuen Vorstand wählen. Einziger Kandidat für den Vorsitz der stärksten Fraktion im Parlament ist der Potsdamer Daniel Keller. Der 37-jährige bisherige parlamentarische Geschäftsführer soll Nachfolger von Erik Stohn werden, der nach der Wahl 2019 ins Amt kam und nicht erneut antritt. Ihm war signalisiert worden, dass er nicht mehr über ausreichenden Rückhalt in der Fraktion verfügt.

Favorit für den Posten des parlamentarischen Geschäftsführers ist Ludwig Scheetz (35) aus Königs Wusterhausen. Außerdem sollen fünf stellvertretende Vorsitzende gewählt werden, die zugleich die Facharbeitskreise leiten. Auch die Sprecherposten werden neu bestimmt.

Die Fraktion hat 25 Abgeordnete, darunter sind mit Ministerpräsident Dietmar Woidke und Finanzministerin Katrin Lange auch zwei Kabinettsmitglieder.

Von Igor Göldner