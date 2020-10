Ludwigsfelde

Olaf Scholz ist zum Direktkandidaten der SPD im Potsdamer Bundestagswahlkreis gewählt worden. Der Kanzlerkandidat der SPD und Bundesfinanzminister erhielt auf einer Wahlkreiskonferenz am Freitag in Ludwigsfelde ( Teltow-Fläming) 92 von 99 möglichen Stimmen.

Für den einstigen Hamburger Bürgermeister, der inzwischen in Potsdam wohnt, war die Nominierung im Klubhaus von Ludwigsfelde wie ein Heimspiel: Zwei seiner vier Mitbewerber hatten ihre Bewerbung überraschend zurückgezogen und zur Wahl von Scholz aufgerufen.

Der gab in seiner Rede ein klares Versprechen ab: „Ich will ein guter Wahlkreisabgeordneter sein.“ Die Bürger dieses Wahlkreises würden immer mit ihm sprechen können, sagte er. „Ich werde alles tun, um sicherzustellen, dass es dazu viele Möglichkeiten gibt.“

Er wolle der nächste Kanzler der Bundesrepublik werden, betonte Scholz. Auch wenn derzeit die Umfragewerte für die SPD nicht gut seien, bestehe die Chance, dass die Partei „deutlich über 20 Prozent“ der Stimmen erreichen könne und „damit den Auftrag zur Regierungsbildung“.

Bei der Wahlkreiskonferenz zogen während ihrer Reden der Jurist Alexander Lamprecht aus Potsdam-West und Friederike Linke aus Kleinmachnow ihre Kandidaturen zurück. Sie warben stattdessen für Scholz. Der müsse als Kanzlerkandidat der SPD auch ein gutes Ergebnis bei der Wahlkreisnominierung bekommen, begründeten sie ihren Verzicht.

Weitere Kandidaten waren Benedic Schmeil-Moore und Justus von der Werth. Schmeil-Moore übte in seiner Rede scharfe Kritik an der Bekanntgabe der Bewerbung von Scholz im Sommer dieses Jahres. Dies sei ohne Einbeziehung der Basis durch Parteichef Dietmar Woidke und Generalsekretär Erik Stohn verkündet worden. Das sei „Hinterzimmerpolitik“, die der SPD schade, so Schmeil-Moore, der fünf Stimmen bekam. Von der Werth erhielt eine Stimme.

Bei der Wahl 2017 holte Manja Schüle das Direktmandat

Zum Wahlkreis 61 gehören neben Potsdam die Gemeinden Kleinmachnow, Michendorf, Nuthetal, Schwielowsee, Stahnsdorf und Teltow aus dem Kreis Potsdam-Mittelmark sowie die Stadt Ludwigsfelde ( Teltow-Fläming).

Für die SPD hatte bei der Bundestagswahl 2017 Manja Schüle das Direktmandat geholt – das einzige für die Sozialdemokraten in Ostdeutschland. Vor einem Jahr wurde Schüle Kulturministerin in Brandenburg und musste das Mandat abgeben.

Von Igor Göldner