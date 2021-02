Oranienburg

Das Internationale Sachsenhausen Komitee hat die Anklageerhebung gegen einen ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen wegen Beihilfe zum Mord begrüßt. Das Verfahren sei ein Zeichen dafür, dass die Bundesrepublik die Strafverfolgung ehemaliger Kriegsverbrecher inzwischen ernst nehme, sagte Dik de Boef, Generalsekretär des Komitees der MAZ. Er übte zugleich Kritik an der schleppenden Aufarbeitung durch die Justiz. „Aber natürlich kommen diese Verfahren viel zu spät.“ Es gebe kaum noch bekannte Überlebende des KZ Sachsenhausens. Der Vorsitzende des Komitees, Bernd Lund, sei einer der Letzten in Deutschland.

Ähnlich hatte sich Christoph Heubner, Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees geäußert. „Zu wissen, dass die Täter aus den Lagern zumeist unbehelligt und ungefährdet ihr Leben leben konnten, ohne für ihre Untaten Rechenschaft vor einem deutschen Gericht ablegen zu müssen, hat die Überlebenden ihr ganzes Leben belastet“, sagte er.

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat kürzlich einen 100-jährigen ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Derzeit ermittelt die Behörde noch gegen einen 96-Jährigen, der ebenfalls Teil des Wachbataillons war.

Im KZ Sachsenhausen waren 200 000 Menschen inhaftiert

Dik de Boef ist Generalsekretär des Internationalen Sachsenhausen Komitees. Quelle: Hajo Eckert (Archiv)

Nicht nur für die Überlebenden, sondern auch für die gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung des Nationalsozialismus sei es wichtig, dass die inzwischen hochbetagten Täter vor Gericht kämen, so Opfervertreter de Boef. Ob es bei beiden Männern zu einem Prozess kommt, ist noch unklar. Im Fall des 100-Jährigen muss das Landgericht Neuruppin entscheiden, ob es die Anklage zulässt. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für eingeschränkt vernehmungsfähig. „Das hat uns ein forensisches Gutachten bestätigt“, sagte Oberstaatsanwalt Kai Clement der MAZ. Gegen den 96-Jährigen werde derzeit noch ermittelt.

Der angeklagte 100-Jährige, der derzeit in Brandenburg lebt, soll zwischen 1942 und 1945 im KZ Sachsenhausen „wissentlich und willentlich“ Hilfe zur Ermordung von Lagerinsassen geleistet haben. Zwischen 1936 und 1945 waren dort mehr als 200 000 Menschen inhaftiert. Zehntausende Häftlinge kamen durch Hunger, Krankheiten, Zwangsarbeit, medizinische Versuche und Misshandlungen um oder wurden Opfer systematischer Vernichtungen.

Die Vorermittlungen in beiden Verfahren führte die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg. Seit 2010 durchsuchen die Ermittler erneut die Archive zu den Konzentrationslagern und ermitteln Menschen, die sich der Beihilfe zum Mord schuldig gemacht haben könnten. Verfahren gegen indirekt Beteiligte an den Morden in Konzentrations- und Vernichtungslagern lehnte die bundesdeutsche Justiz lange ab. „Es war die Rechtspraxis in den Sechzigerjahren, dass man nur Personen in den Konzentrationslagern angeklagt hat, denen man eine konkrete Tat nachweisen konnte“, erklärte Thomas Will, Leiter der Zentralen Stelle, im Gespräch mit der MAZ. Erst das Verfahren gegen John Demjanjuk führte zu einer Änderung in der Rechtssprechung.

„Für die wenigen Überlebenden ist das ein wichtiges Zeichen“

Auch die Gedenkstätte Sachsenhausen war Teil der Ermittlungen. Die Ermittlerinnen und Ermittler haben sich mit den Örtlichkeiten vertraut gemacht, aber auch wichtige Dokumente und Nachweise in den Archiven finden können. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es seit der Wiedervereinigung solche Verfahren gegen ehemalige Mitglieder der SS im KZ Sachsenhausen gab“, sagt Astrid Ley, stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte.

Astrid Ley ist die stellvertretender Leiterin der Gedenkstätte Sachsenhausen. Quelle: Björn Wagener (Archiv)

Nach dem Krieg habe es zwar ein paar große Prozesse gegeben, aber auf beiden Seiten habe es keine große Bereitschaft gegeben, das Thema wirklich zu bearbeiten. „Sowohl die BRD als auch die DDR wollten die Zeit so schnell wie möglich hinter sich lassen und fokussierten sich eher darauf, die Wirtschaft wieder aufzubauen“, sagt Ley. Wichtige Funktionen in Polizei- und Justizbehörden waren zudem noch mit ehemaligen NS-Tätern besetzt.

Umso wichtiger seien diese Verfahren gegen die ehemaligen Wachmänner. „Vor allem für die wenigen Überlebenden ist das ein wichtiges Zeichen, dass diese Taten öffentlich anerkannt werden. Auch gerade weil es heute immer noch Menschen gibt, die den Holocaust leugnen“, sagte Ley.

Von Lena Köpsell