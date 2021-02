Potsdam

Anfang Februar wurde ein 100-jähriger ehemaliger KZ-Wachmann von der Staatsanwaltschaft Neuruppin angeklagt, gegen einen weiteren Wachmann wird noch ermittelt. Die Opferverbände begrüßen die Verfahren, auch wenn sie viel zu spät kommen würden. Thomas Will hat die Vorermittlungen geleitet. Er ist Oberstaatsanwalt in der Zentralen Stelle in Ludwigsburg. Im Interview erzählt er, warum die hochbetagten Täter erst jetzt ausfindig gemacht worden sind.

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat einen hundertjährigen ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen angeklagt. Die Aufklärungsstelle hat die Vorermittlungen durchgeführt. Wie lange haben Sie in diesem Fall ermittelt?

Thomas Will: Im Herbst 2016 haben wir begonnen, den Komplex des Konzentrationslagers Sachsenhausen zu bearbeiten. Das Verfahren haben wir dann im März 2019 an die Staatsanwaltschaft abgegeben.

Und wie sind Sie bei den Ermittlungen vorgegangen?

Dazu haben wir erst in unserer Zentralkartei recherchiert, die ungefähr 1,75 Millionen Karteikarten umfasst. Auf den Karten sind Informationen zusammengefasst zu den Personen, die im Lager eingesetzt waren. Zusätzliche Informationen über Personen, die im Konzentrationslager Sachsenhausen tätig waren, haben wir aus den Archiven der Gedenkstätte und dem Militärarchiv in Moskau ermitteln können. In Moskau werden so sogenannte Beuteakten aufbewahrt. Das sind zum Beispiel Wehrpässe, Versetzungslisten oder Kompanielisten.

Thomas Will leitet die Zentrale Stelle in Ludwigsburg. Quelle: Privat

Und wie ermitteln Sie, ob die Personen noch leben?

Wir nehmen natürlich nur Personen auf die Liste, die noch leben können. Also Menschen, die ersichtlich 1908 geboren wurden, stehen da nicht drauf. Es ist unmöglich eine Person mit nur dem Nachnamen Müller ausfindig zu machen. Wir können also, wenn wir nur den Nachnamen kennen, nur Menschen mit selteneren Familiennamen ermitteln. Die Liste für Sachsenhausen hat insgesamt fast 2500 Namen umfasst.

Und was sind dann die Anhaltspunkte, mit denen Sie die Person ausfindig machen?

Das ist fast schon Polizeiarbeit. Wir fragen bei Einwohnermeldeämtern nach, beziehen die Rentenversicherung mit ein oder schauen im Bundesarchiv in Berlin nach. Wir hangeln uns Schritt vor Schritt vor. Manchmal erübrigt sich die Suche schon gleich am Anfang, wenn wir die Rückmeldung bekommen, dass die Person verstorben ist.

Was passiert, wenn Sie die Personen ausfindig gemacht haben?

Alle Informationen, die wir zu den betreffenden Personen finden können, werden gesammelt und ausgewertet. Es ist wichtig, da sehr genau darzulegen, wo die betreffende Person zu der Zeit tätig war, in der systematische Tötungen stattgefunden haben. Dazu ermitteln wir natürlich den genauen Kontext, also zum Beispiel wie genau die Wachmannschaft in dieser Zeit in dem Lager ihre Einsatzabläufe hatte.

Zur Person Oberstaatsanwalt Thomas Will arbeitet seit 2003 für die Zentrale Stelle der Landesjustizuverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, im Oktober 2020 hat er die Leitung übernommen. Zuvor war er Amtsrichter in Dessau im Bereich Strafrecht, Vorsitzender des Schöffengerichts, Ermittlungsrichter und zeitweise auch im Jugendstrafrecht tätig. Die Zentrale Stelle sammelt seit ihrer Gründung 1958 alle erreichbaren Materialien über nationalsozialistische Verbrechen im In- und Ausland, sichtet diese und wertet sie aus. Ziel ist es nach Ort, Zeit und Täterkreis begrenzte Tatkomplexe herauszuarbeiten und festzustellen, welche der beteiligten Täterinnen und Täter noch verfolgt werden können. Die gesammelten Informationen werden dann an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Seit ihrer Gründung hat die Zentrale Stelle über 7.686 Vorermittlungen geführt, unter anderem auch zum Auschwitzprozess 1963 in Frankfurt.

Wie halten Sie das aus, sich so genau mit den Einzelheiten dieser grausamen Taten auseinanderzusetzen?

Das muss man eher abstrakt sehen, sonst leidet man psychisch. Es ist wichtig, dass man die Ermittlungen nicht emotional mit nach Hause nimmt. Aber manchmal gelingt die Abstraktion nicht. Teil der Akten sind ja nicht nur Papier, sondern auch Asservate. Einmal hielt ich bei einer Einsichtnahme im Ausland eine Plastiktüte mit Haarresten von der Exhumierung eines Menschen in den Händen. Das führt einem den Schrecken der Taten dann noch einmal ganz anders vor Augen.

All diese Beweise landen dann in dicken Akten und werden den zuständigen Staatsanwaltschaften überreicht?

Also dick ist relativ. Wir haben schon Akten übergeben, die aus sehr vielen Stehordnern bestanden. Das war beispielsweise im Fall Demjanjuk. Sonst sind unsere Abgaben mit zumeist zwei oder drei Aktenbänden schlanker, da auch einiges digital beigefügt ist. Unsere Abgabeverfügungen selbst sind zwischen 80 und 150 Seiten lang.

Der Prozess gegen den ukrainischen Soldaten John Demjanjuk 2009 war ausschlaggebend dafür, dass Sie die Archive wieder geöffnet haben, oder?

John Demjanjuk war Wachmann in einem Vernichtungslager. Dort wurden ankommende Menschen direkt getötet. Die Argumentation war, dass jeder der in einem rotierenden System an dieser Tötungsmaschine beteiligt war, schuldig ist. Es brauchte also keinen konkreten Tötungsnachweis.

Das war vorher anders?

Es war die Rechtspraxis in den 60er-Jahren, dass man nur Personen in den Konzentrationslagern angeklagt hat, denen man eine konkrete Tat nachweisen konnte. Bei den kleineren Befehlsempfängern – wie Wachleuten – war es darüber hinaus Konsens, nur die exzessiven Taten zu verfolgen. Bei den anderen hat man argumentiert, dass sie die Befehle ausgeführt haben aus Angst erschossen zu werden.

Also kann man sagen, dass die Rechtsprechung durch den Demjanjuk-Fall reformiert wurde?

Reformiert kann man nicht sagen. Das Urteil gegen Demjanjuk wurde nicht rechtskräftig, weil er vorher verstarb. Den Prozess kann man als Impuls verstehen, aber der Fall des Auschwitz-Wachmannes Oskar Gröning 2015 war bedeutender für die Rechtsprechung. Hierzu hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass die Rechtsauffassung zu Vernichtungslagern auch auf die Konzentrationslager bei erkennbaren Phasen systematischer Ermordungen anwendbar ist und damit bestätigt, dass die allgemeine Dienstausübung insoweit als Beihilfe zum Mord strafbar ist.

Die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen hat ihren Sitz in Ludwigsburg bei Stuttgart in einem ehemaligen Frauengefängnis. Quelle: Thoralf Cleven (Archiv)

Hätte das nicht schon viel früher passieren können? Dann würden die Verantwortlichen jetzt noch leben.

Die einfache Antwort heißt: Ja. Es hätte selbstverständlich schon früher passieren können, aber das ist es nicht. Ganz so einfach ist es aber leider nicht. Damals in den Sechzigerjahren wurde der Zahnarzt Willi Schatz angeklagt. Ihm wurde vorgeworfen, dass er an der Rampe in Ausschwitz Gefangene selektiert haben soll. Er wurde freigesprochen. Damals hatte der Bundesgerichtshof festgestellt, dass eine Tätigkeit in Auschwitz noch nicht per se für eine Verurteilung genüge. Dies hat die Strafverfolgung über lange Zeit beeinflusst.

Das Ausschwitz-Komitee wirft der deutschen Justiz ein Versagen bei der Verfolgung von NS-Verbrechen vor. Sehen Sie das genauso?

Ich kann die Kritik nachvollziehen. Aber ich warne immer davor in ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen. Es gab durchaus auch viele gut geführte und erfolgreiche Verfahren, an denen engagierte Kolleginnen und Kollegen beteiligt waren. Aber natürlich ist es misslich, dass die heutigen Verfahren jetzt erst so spät nach der Tat geführt werden. Aber daran lässt sich jetzt nichts mehr ändern. Wir tun, was wir können.

Wie viele Verfahren, die Sie im Zusammenhang mit dem KZ Sachsenhausen ermittelt haben, sind dann schlussendlich bei der zuständigen Staatsanwaltschaft gelandet?

Aus diesen 2500 Namen haben wir insgesamt 14 Verfahren an die Staatsanwaltschaft Neuruppin übergeben. Und neben dem angeklagten Wachmann ist jetzt nur noch ein einziges Verfahren offen. Der Rest wurde eingestellt. Meistens weil die Personen während der Ermittlungen verstorben sind oder nicht mehr vernehmungsfähig waren.

Demotiviert Sie das manchmal?

Also wenn ich richtig rechne, liegt die Quote der bislang zu Sachsenhausen abgegebenen Verfahren bei etwa 0,5 Prozent. Es ist nicht jeder Ermittlerin oder jedem Ermittler hier bei uns gegeben, die Fortsetzung ihrer oder seiner Arbeit vor Gericht zu sehen. Aber wir tragen das mit Fassung. Es gehört halt dazu.

Warum ist es so wichtig, dass auch Menschen im hohen Alter noch angeklagt werden?

Es ist auch für die noch lebenden Opfer und deren Nachfahren wichtig, dass solche Verfahren geführt werden. Und diese Verfahren zeigen ganz klar, dass man sein Leben lang für diese grausamen Taten zur Rechenschaft gezogen werden kann. Es war ja auch kein Zufall, dass die Verjährung für Mord 1979 aufgehoben wurde. Damit wurde ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass man die Verbrechen von damals so lange verfolgt, wie es nur geht.

Von Lena Köpsell