Neben dem Kochquartett und der Kolumne von Axel Hacke („Das Beste aus aller Welt“) ist die Interview-Rubrik „Sagen Sie jetzt nichts“ eine Konstante im SZ-Magazin, das immer freitags der Süddeutschen Zeitung beiliegt. Wortlos antworten Prominente antworten auf Fragen, das ist oft erhellend und manchmal auch lustig.

Im September 2013 sprach ganz Deutschland darüber, weil der damalige SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück den SZ-Lesern (und damit irgendwie allen Wahlbürgern) den gestreckten Mittelfinger präsentierte, als sei der leibhaftige Stefan Effenberg in ihn gefahren.

Obszöne Geste, irrer Blick und offener Mund

Getriggert hatte Steinbrück diese Frage: „Pannen-Peer, Problem-Peer, Peerlusconi - um nette Spitznamen müssen Sie sich keine Sorgen machen, oder?“ Seine Reaktion: Irrer Blick, offener Mund, der Subtext: Ihr könnt mich mal...

Ob das Fotoshooting der letzte Sargnagel für Steinbrücks Kanzlerkandidatur war, lässt sich im Nachhinein nicht mit Sicherheit sagen. Sicher ist aber: Olaf Scholz, der am 26. September für die SPD im Bund (und als Direktkandidat im Wahlkreis 61 in Potsdam) antritt, absolvierte „Sagen Sie jetzt nichts“ im Gegensatz zu seinem Parteifreund unfallfrei.

Auf dem Cover zeigt ein entspannt lächelnder Scholz (Anzug, weißes Hemd, keine Krawatte) die Merkel-Raute. Angesprochen auf Steinbrücks Fuckfinger-Fauxpas, behält er die Hände einfach in den Hosentaschen. Gefragt nach dem Lebensgefühl in Hamburg, präsentiert Scholz ein Fischbrötchen, und auf die Frage, was er nicht könne (oder sich nicht zutraut), blickt er in eine Glaskugel.

Steinbrücks Sprecher wollte den Abdruck verhindern

Wie die SZ damals schrieb, wollte Steinbrücks Pressesprecher Rolf Kleine den Abdruck des Fotos nach dem Interview noch verhindern. Der Politiker selbst habe das Foto dann aber freigegeben („Nein, das ist okay so.“). Später sagte er, er hoffe, „dass die Republik den Humor hat, diese Grimassen und diese Gebärdensprache bezogen auf die Fragen richtig zu verstehen“.

Von Thorsten Keller