Potsdam

Der schmackhafte Steinpilz ist beliebt bei Sammlern. In diesem Jahr konnten nach Angaben des Brandenburgischen Landesverbandes der Pilzsachverständigen außergewöhnlich viele Pilze der Sorte gefunden werden. „Es gab selten so viele Steinpilze wie dieses Jahr“, sagte Verbandschef Wolfgang Bivour.

Ausschlaggebend sei der reichliche Niederschlag der vergangenen Wochen gewesen. Bivour vermutet, dass das schnelle Wachstum der Pilze auch mit der Trockenheit des letzten Jahres zu tun habe. Nach dem Regen im Oktober sei es förmlich explodiert. „Allerdings reagieren Pilze unterschiedlich. Keiner weiß, was sie für Vorbedingungen brauchen“, schränkte er ein.

Auch Maronen habe es reichlich gegeben, sagte der Pilzberater. Für Pfifferlinge, die in den Sommermonaten wachsen, sei es dagegen zu trocken gewesen. Außergewöhnlich ist seiner Ansicht nach in dieser Saison auch die Vielzahl an Champignons und Schirmpilzen gewesen.

Allerdings hätten nicht wenige Sammler diese Pilze mit ungenießbaren Pilzen verwechselt, sagte Krankenschwester Antje Engel vom Giftnotruf für Berlin und Brandenburg an der Charité. Statt des Riesenschirmlings sei der giftige Gartenschirmling und statt des essbaren Champignons der giftige Karbol-Champignon gesammelt worden. Von April bis Ende Oktober gingen ihren Angaben zufolge deutschlandweit rund 680 Anfragen zu Pilzen ein, rund dreimal mehr als im Vorjahreszeitraum.

„Auffällig ist, dass sehr viele Leute in den eigenen Gärten Pilze sammeln und sie zubereiten“, sagte Engel mit Blick auf die Anrufe, die sie im Notdienst erreichten. Nicht wenige überschätzten ihr Wissen über Pilze. „Viele Leute sagen, sie kennen die Pilze und verwechseln sie dann, etwa den Perlpilz mit dem giftigen Pantherpilz“, nannte Engel noch ein Beispiel. Der könne Halluzinationen hervorrufen. Engel empfiehlt deshalb, sich bei erfahrenen Pilzberatern zu informieren, statt Pilz-Apps oder Bücher zu nutzen.

Von RND/dpa