Potsdam

Auch nach dem Scheitern des Volksbegehrens zu Sandpisten in Brandenburg wollen die Freien Wähler weiter für die Beitragsfreiheit für Anwohner dieser nicht ausgebauten Straßen kämpfen. „Wir werden über die Kommunen versuchen, mehr Mitbestimmung und Kostenkontrolle durchzusetzen“, kündigte Initiator Péter Vida (Freie Wähler) am Dienstag an. Die Beitragsgerechtigkeit werde ein zentrales Thema bei den Kommunalwahlen 2024 und bei der Landtagswahl, sagte er.

Das im Oktober 2021 gestartete Volksbegehren war zuvor klar an der nötigen Hürde von 80.000 Unterschriften gescheitert. Wie Landeswahlleiter Herbert Trimbach am Montagabend mitteilte, kamen rund 54.800 gültige Unterschriften zusammen.

Bei der Abschaffung der Straßenausbau-Beiträge hatten bei einem ebenfalls von den Freien Wählern initiierten Volksbegehren mehr als 100.000 Brandenburgerinnen und Brandenburger unterschrieben.

16.000 Euro Kosten für die Erschließung

Dass das Scheitern nun an mangelndem Interesse gelegen habe, glaubt Vida nicht. Es sei zwar richtig, dass von Ausbaubeiträgen mehr Menschen betroffen seien als von Erschließungsbeiträgen. Die Betroffenheit läge aber dennoch bei etwa 20 bis 25 Prozent der Haushalte in Brandenburg, so Vida.

Es sei bei dem Volksbegehren ja nicht nur um sogenannte Sandpisten gegangen. Erschließungsbeiträge würden auch fällig, wenn Schotterstraßen ausgebaut würden oder solche ohne Gehweg, Beleuchtung oder Entwässerungsgräben. Bei der Erschließung würden Anwohner mit 90 Prozent der Kosten beteiligt, das sei ungerecht, so Vida.

In Falkensee etwa müssten mehrere Haushalte gerade 14.000 bis 16.000 Euro zahlen, weil ihre Straße erschlossen werde. Man müsse nun versuchen, über die Gemeindevertretungen „mäßigend bis dämpfend“ einzuwirken und die Beiträge auf 50 Prozent zu drücken. Den Weg, über den Landtag werde man sich weiter offen halten.

Woran ist das Volksbegehren gescheitert?

Die Freien Wähler hatten gefordert, dass das Land die Kosten für die Erschließung von solchen Straßen übernimmt, die schon vor der deutschen Einheit als Wohnstraßen genutzt wurden. Das Land hatte die Kosten dafür auf vier Milliarden Euro beziffert.

Die Initiatoren räumten die Niederlage ein und machten die Corona-Pandemie sowie Verwaltungshindernisse dafür verantwortlich.

Man habe zwar Briefwahlunterlagen beantragen können, die Anträge seien aber teils von den Verwaltungen nicht bearbeitet worden, weil während der Corona-Krise die Rathäuser geschlossen gewesen seien oder Mitarbeiter gefehlt hätten, hieß es. „Das hat uns locker 15.000 Stimmen gekostet“, sagte Péter Vida.

Winfried Ludwig, Stadtverordneter aus Belzig, erklärte, in seiner Stadt habe die für Wahlen zuständige Mitarbeiterin für acht Wochen krankheitsbedingt gefehlt. Anträge hätten schlicht nicht bearbeitet werden können. „Das führt natürlich zu einem gewissen Unmut“, sagte Ludwig.

Effektiv seien von den sechs Monaten, über die das Volksbegehren lief, nur 14 Tage „normale Zeiten“ gewesen, also ohne Corona-Auflagen, „in denen man Wahlkampf machen, auf die Straßen gehen und Leute ansprechen konnte“, erklärte er.

Fristverlängerung abgelehnt

Eine Fristverlängerung zur Eintragung war den Initiatoren verwehrt worden. Wenn es die drei zusätzlichen Monate gegeben hätte, so Péter Vida, hätte man die nötigen 80.000 Stimmen „locker erreicht“.

Die Eintragungsfrist für die Unterschriftensammlung endete am 11. April 2022 um 16 Uhr. Bis dahin hatten sich laut Wahlleiter 2,7 Prozent der 2,07 Millionen Eintragungsberechtigten daran beteiligt. 56.570 Unterschriften gab es, davon seien knapp 1800 Einträge ungültig gewesen, hieß es. Als gültig wertete der Wahlleiter damit 54.789 Unterschriften.

Bei der Volksinitiative, der Vorstufe zum Volksbegehren, hatten 32.000 Menschen das Anliegen unterstützt – auch unter Corona-Bedingungen.

Von Torsten Gellner