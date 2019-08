Potsdam

Es ist kein Geheimnis: 2018 war ein Dürresommer. Die ersten Daten der jungen deutsch-amerikanischen Satellitenmission Grace-Follow-On, an der das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) Potsdam und die Nasa beteiligt sind, zeigen aber nun, dass es sich nicht nur um ein Phänomen der oberen Bodenschichten oder gar um eine bloß gefühlte Dürre gehandelt hat. Die Zwillingssatelliten, die seit dem 22. Mai 2018 um die Erde kreisen und äußerst genau Veränderungen im Schwerefeld der Erde messen können, stellten fest, dass in ganz Mitteleuropa Wasser gefehlt haben muss.

Der Grundwasserspiegel war betroffen

„Mittels unserer Daten können wir ausrechnen, in welchem Ausmaß Wasser fehlte“, erläutert Nachwuchswissenschaftlerin Eva Börgens von der Sektion Erdsystemmodellierung des GFZ. Ob zum Beispiel tatsächlich auch der Grundwasserspiegel sinke, könne mit „irdischen“ Methoden immer nur punktuell und nie zugleich für eine ganze Region festgestellt werden. Die Grace-Follow-On-Mission zeige nun aber schon zu ihrem Beginn, dass in vergangenen Dürrejahr vom Wasserverlust wohl auch der Grundwasserspiegel betroffen war. Der würde durch Regenfälle zwar aufgefüllt, könnte aber bei Wiederholung dauerhaft sinken. Gerade, um solche Langzeitentwicklungen zu verfolgen, sei diese Mission so wichtig, sagt Börgens.

Von den die Erde umkreisenden Grace Follow-On Satelliten erwartet man wichtige Informationen über die Folgen des Klimawandels für den Wasserhaushalt. Quelle: Airbus

Grace-Follow-On ist die Folgemission von Grace, bei der von 2002 bis 2017 zwei ähnliche Zwillingssatelliten die Erde umkreisten. Damals wurden wichtige Entdeckungen über den Wasserhaushalt der Erde gemacht, zum Beispiel, dass das Grönlandeis kontinuierlich und rasch schmilzt. „Die Tendenz ist hier sehr eindeutig“, sagt Börgens: Der Klimawandel ist der Grund für die Grönländische Eisschmelze.

Mission zeigt seit Jahren Trockengebiete an

Die ebenfalls von GFZ und Nasa geleitete Mission zeigte auch, dass der Meeresspiegel in 25 Jahren durch die weltweite Eisschmelze und die temperaturbedingte Ausdehnung des Wassers durchschnittlich um bis zu dreieinhalb Millimeter pro Jahr gestiegen ist. Außerdem lieferte sie viele Daten zu enormen Wasserverlusten in bestimmten Regionen der Welt. Wesentlich trockener geworden ist zum Beispiel der Nahe Osten rund um den Irak und Syrien, das nördliche Gangesgebiet in Indien und das Central Valley in Kalifornien. „Dort ging massiv das Grundwasser zurück“, so Börgens.

Die Grace-Follow-On-Mission war im vergangenen Jahr gestartet worden, weil Aussagen über die Folgend des Klimawandels ziemlich lange Messreihen verlangen. Im wesentlichen setzen die beiden neuen Satelliten einfach die Mission ihrer beiden Vorgänger für die kommenden fünf Jahre fort. Sie umkreisen auf 490 Kilometern Höhe mit einem Abstand von 220 Kilometern zueinander die Erde in Nord-Süd-Richtung. Aus winzigen Abstandsänderungen der beiden Satelliten zueinander – sie sind oft kleiner als der Durchmesser eines Haares – lassen sich Rückschlüsse auf das Schwerefeld der überflogenen Gebiete ziehen. Dieses Schwerefeld wiederum gibt Auskunft über den Wasserhaushalt. Wasser ist das flexibelste Material auf dem Planeten.

Neues Instrument an Bord

Neu an der Mission ist allerdings ein sogenanntes Laser-Ranging-Interferometer (LRI). Das Laser-Instrument, das auch bei der Entdeckung von Gravitationswellen eine Rolle spielt, kann das Schwerefeld noch viel genauer vermessen, und damit letztendlich präziser messen, wo Wasser verloren geht und wo es sich neu ansammelt. Besonders bei der Beobachtung von Flüssen und deren Wassermenge dürfte es in den kommenden Jahren eine Rolle spielen. Börgens ist sicher, dass auch auf diesem Feld noch spannende Entdeckungen gemacht werden. Bislang gibt es aber von dem neuen Instrument noch keine ausgewerteten Daten.

Von Rüdiger Braun