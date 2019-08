Potsdam

Perserteppich, Kaminuhr, Preußenfahne und Historiengemälde: Mit einer satirischen Spendenaktion vor dem Landtags-Schloss in Potsdam hat ein Künstlerkollektiv am Dienstagnachmittag Einrichtungsgegenstände für die ehemalige Herrscherfamilie der Hohenzollern gesammelt. Die Aktion lief unter dem Motto: „Aktion Sorgenprinz – Sommerhilfe Hohenzollern“ und wurde von dem Potsdamer Lokalpolitiker Lutz Boede (“Die Andere“) moderiert. Aus einem Lautsprecher klang „ Preußens Gloria“ und „Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben“.

Möbel , Kunstwerke und andere Antiquitäten

Hintergrund der Aktion an der Kutschauffahrt zum Landtag sind umfangreiche Rückgabeforderungen der ehemaligen preußischen Königsdynastie an den Bund sowie die Länder Berlin und Brandenburg. Sie waren kürzlich bekannt geworden. Die Hausleitung unter Georg Friedrich von Preußen will zahlreiche Kunstgegenstände, Möbel, Bücher und Dokumente zurückerhalten – außerdem fordern die Nachfahren von Kaiser Wilhelm II. Wohnrecht unter anderem im Schloss Cecilienhof. Eine Entschädigung von 1,2 Million Euro für enteignete Immobilien will die Familie darüber hinaus vor Gericht erstreiten.

Schoko-Dukaten vom Finanzminister

Mehrere Bürger gaben bei der humoristischen Aktion Gegenstände ab, unter anderem brachte der Brandenburger Finanzminister Christian Görke (Linke) eine Schatztruhe mit Schokoladendukaten in Goldfolie vorbei. Görke, der in seinem Staatsamt regelmäßig an den Verhandlungen mit der Adelsfamilie beteiligt ist, sagte, er sei als Privatmann gekommen – dann baute er hundert Meter weiter einen Parteistand auf.

Finanzminister Christian Görke (Linke) spendet Schokoladen-Dukaten zugunsten der Hohenzollern. Quelle: Ulrich Wangemann

Die Linke hat, wie berichtet, eine Volksinitiative gestartet, die das Land auf eine harte Linie in den Verhandlungen festlegen soll. Binnen weniger Wochen sind 6000 Unterschriften zusammengekommen.

Hilfe für ein „angemessenes Leben“

Polit-Satiriker Boede sagte zu der Potsdamer Aktion, man wolle der königlichen Familie helfen, ein „angemessenes Leben“ führen zu können. Den Hohenzollern gehe es derzeit nicht gut, da sie „in juristische Spitzfindigkeiten verwickelt worden sind“, so Boede ironisch. Man nehme „alles außer Geldspenden – denn so etwas würden die Hohenzollern niemals annehmen“.

Spenden für die Hohenzollern bei der Satire-Aktion in Potsdam. Quelle: Ulrich Wangemann

Die Gegenstände sollen den Hohenzollern demnächst übergeben werden, sagte Organisator Boede. Damit könnten sie die Schlösser wieder „kuschelig einrichten“.

Die Monarchisten und Hitler

Der Politiker und sein Kollektiv gehören zu den schärfsten Kritikern eines Wiederaufbaus der Potsdamer Garnisonkirche und haben schon mehrere öffentlichkeitswirksame Aktionen gestartet. Die Gruppe sammelt unter anderem Unterschriften, um zu verhindern, dass Steuergeld in den Wiederaufbau jener Kirche fließt, in der am 21. März 1933 Reichskanzler Adolf Hitler und Reichspräsident Paul von Hindenburg sich die Hand schüttelten und damit am „Tag von Potsdam“ den symbolischen Schulterschluss von Nationalsozialisten und Monarchisten vollzogen.

Hohenzollern wie Prinz August Wilhelm, ein SA-Mann, und Kronprinz Wilhelm machten in den 1930er-Jahren Wahlwerbung für Hitler – am „Tag von Potsdam“ stand Letzterer neben Hitler. Diese Beteiligung des Hauses am Aufstieg des Diktators ist Gegenstand bei der noch nicht entschiedenen rechtlichen Auseinandersetzung um Entschädigungsansprüche. Denn Nazi-Förderer sind davon per Gesetz ausgeschlossen.

Von Ulrich Wangemann