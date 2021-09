Schampus, Selbstkritik und lange Gesichter – so liefen die Wahlpartys in Brandenburg

Potsdam

Die Brandenburger Hauptdarsteller dieser Bundestagswahl waren gar nicht in Potsdam zum Feiern: Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne), Konkurrenten im Kampf ums Potsdamer Direktmandat, fieberten als Kanzlerkandidaten ihrer Parteien in Berlin mit an diesem denkwürdigen Abend.

Dennoch brandete stürmischer Jubel bei der SPD in der Potsdamer Genusswerkstatt auf, als kurz nach 19 Uhr die ersten Hochrechnungen verkündet wurden. Kulturministerin Manja Schüle griff als Erste zum Mikro auf der kleinen Bühne: „Eine unglaubliche Aufholjagd“ sei das gewesen, sagte die Sozialdemokratin, die 2017 das einzige Direktmandat für die SPD in Ostdeutschland geholt hatte. Dabei, so Schüle, habe man zu Beginn des Wahlkampfs die Sozialdemokraten schon fast abgeschrieben gehabt. „Jetzt liegen wir bei 25 Prozent!“

Lob den Parteisoldaten

Das sei auch dem Engagement der Parteimitglieder zu verdanken, lobte Schüle. „Ihr habt euch aufgeräufelt – ihr tragt Olaf in den deutschen Bundestag!“ Scholz kandidierte in seinem Wohnort Potsdam als Direktkandidat für den Bundestag – und lag zu Redaktionsschluss deutlich vorn.

SPD-Generalsekretär David Kolesnyk, der den Wahlkampf von Olaf Scholz im Wahlkreis 61 gemanagt hatte, sagte angesichts der ersten Prognosen: „Olaf Scholz hat mit seiner ruhigen und sachlichen Art den Nerv der Brandenburger getroffen.“ Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck ergänzt: „Olaf Scholz hat die SPD an die Spitze der Parteienlandschaft zurückgeführt.“ Dies sei „vor allem das Verdienst seiner Arbeit und seiner Haltung“. Mit dem starken Zugewinn der SPD ergebe sich „ein klarer Auftrag zur Regierungsbildung“, so Platzeck.

Die Brandenburger CDU reagierte bei der ersten Prognose auf ihrer Wahlparty im Kutschstall am Neuen Markt in Potsdam enttäuscht. Der CDU-Landesvorsitzende Michael Stübgen sagte zum schlechten Abschneiden: „Es ist einfach. Wir haben viele Stimmen verloren. Aber es war auch eine enorme Aufholjagd und es wird noch ein langer Abend.“

Redmann (CDU): Eine Volkspartei hat einen anderen Anspruch

Auch Jan Redmann, Chef der CDU-Landtagsfraktion räumte ein: „Das ist kein Ergebnis, das uns zufriedenstellt. Wir haben als Volkspartei einen anderen Anspruch.“ Die Stimmung im Land in den letzten Wochen habe die CDU in die Defensive gedrückt. „Wir sind standhaft geblieben, haben Charakter gezeigt und haben uns nicht entmutigen lassen“, so Redmann. „Wir stehen Kopf an Kopf gleichauf und die Wähler haben die Erwartung einer bürgerlichen Politik aus dem Kanzleramt.“

Brandenburgs CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann äußerte: „Klar ist, dass das kein gutes Ergebnis für die Union ist.“ Immer mehr Menschen sei jedoch klar geworden, „was ein Linksrutsch für unser Land bedeutet“. Deshalb habe die Partei sich nach den Tiefstständen in den Prognosen noch ein wenig erholt.

Bei den Grünen ist der Jubel über die ersten Hochrechnungen groß auf der Wahlparty in der Potsdamer Schinkelhalle. In Berlin wird Bettina Jarasch mit einiger Wahrscheinlichkeit Regierende Bürgermeisterin, in Mecklenburg-Vorpommern haben es die Grünen erstmals ins Landesparlament geschafft.

Alexandra Pichl, Landesvorsitzende der Grünen in Brandenburg und Direktkandidatin im Wahlkreis 60, spricht kurz nach den ersten Hochrechnungen von einem „historischen Ergebnis“. Auch ihre Ko-Vorsitzende Julia Schmidt gibt sich kämpferisch und spricht von einem „klaren Regierungsauftrag“ für die Partei im Bund. „Die nächste Regierung muss eine Klimaregierung werden“, so Schmidt.

Nüchterner geht es dagegen an der Basis zu. Das Ergebnis sei zwar zufriedenstellend, sagt Rüdiger Schrecker aus Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark), dessen Kinder bei den Grünen aktiv sind. Die Partei habe aber die Kanzlerschaft angestrebt, sagt Schrecker. „Dieses Ziel wurde klar verfehlt.“

FDP-Spitzenkandidatin Linda Teuteberg twittert kurz nach den ersten Prognosen: „Starkes Ergebnis für uns Freie Demokraten!“ Die Partei sei „weiterhin gut zweistellig“.

Die AfD ist einigermaßen zufrieden

Die erste Prognose um Punkt 18 Uhr löst bei der Potsdamer AfD im Restaurant Seerose Applaus aus. Das bundesweite Ergebnis liegt zu diesem Zeitpunkt bei elf Prozent. „Das ist doch ein gutes Ergebnis“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion, Dennis Hohloch. „Wir sind ungefähr beim selben Ergebnis wie beim letzten Mal, etwa 1,4 Prozent darunter. Aber das ist eine normale Schwankung“, sagt Hohloch. Von großen Verlusten könne man nicht sprechen.

Von ausgelassener Partystimmung kann derweil auf der Südtribühne des Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadions keine Rede sein. Mit einem Bier in der Hand schauen prominente Linke wie der Potsdamer Direktkandidat Norbert Müller, Innenpolitikerin Isabelle Vandré und Brandenburgs Spitzenkandidatin Anke Domscheit-Berg auf den Monitor im Freien, wo die ersten Hochrechnungen aufflammen. Kaum eine Zahl scheint die Linken im Fußballstadion zu interessieren, nur die zwölf Prozent der FDP entlocken der Menge – vielleicht 60, vielleicht 70 Besucher – ein erstauntes „Ohh“. Enttäuscht klingt das „Ooh“ dagegen bei den eigenen fünf Prozent.

Linken-Chefin hält Rede nicht

Die Landesvorsitzende Anja Mayer kann ihre geplante Rede nicht halten, „weil ich dachte, dass wir besser abschneiden“. Mayer spricht von einem „bitteren Ergebnis“ und mutmaßt gegenüber der MAZ, die Leute hätten zwar den Wechsel gewollt, aber aus Sicherheit lieber für die SPD gestimmt.

Auch Anke Domscheit-Berg wirkt enttäuscht. „Gerade in der letzten Wahlkampfwoche hatten wir eine so überwältigend positive Aufnahme“, sagt sie. Der Abend sei noch lang: „Ich glaube, dass es gut ausgehen wird“, sagt sie mit Blick auf die Fünf-Prozent-Hürde.

Von Ulrich Wangemann