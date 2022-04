Potsdam

Die geplante Reform des Jagdgesetzes in Brandenburg trifft auf unerwartet großen Widerstand. Der Kritik des einflussreichen Landesjagdverbands hat sich nun auch der Landesjagdbeirat mehrheitlich angeschlossen. Das Gremium hat den Gesetzentwurf aus dem Haus von Umweltminister Axel Vogel (Grüne) mit deutlicher Mehrheit abgelehnt und eine komplette Neuüberarbeitung gefordert.

„Der Landesjagdbeirat stellt fest, dass der gegenwärtige Stand des Papieres keine Weiterbearbeitung durch Überarbeitung einzelner Aspekte zulässt“ heißt es in dem Beschluss des Gremiums. Der Jagdbeirat fordert einen Neuanlauf in Form eines Dialogs unter neutraler Moderation. Im Beirat sitzen wichtige Verbände wie der Landesjagdverband, der Bauernverband oder der Städte- und Gemeindebund.

Reform wäre ein Paradigmenwechsel

Der Jagdverband hält von Anfang an nichts von der Reform. Denn mit dem neuen Jagdgesetz wäre ein Paradigmenwechsel verbunden. Im Kern geht es darum, den Waldumbau voranzutreiben. Der Wald soll widerstandsfähiger und klimaresistenter werden – durch eine Verjüngung. Neupflanzungen haben wegen der hohen Wilddichte im Wald so gut wie keine Chance, argumentiert das Umweltministerium.

Deswegen soll die Jagd intensiviert und effektiver werden, damit sich weniger Tiere an den jungen Bäumchen verbeißen. „Die Jagd bleibt die wirksamste Maßnahme zur Bestandsregulierung für den sich selbst verjüngenden Wald von morgen“, sagt Umweltminister Vogel.

Vogel sieht ein strukturelles Problem: 99 Prozent der Waldeigentümer, die ein hohes Interesse an einem gesunden Wald haben, haben kein Jagdrecht und damit keinen Einfluss darauf, wie intensiv und was auf ihren Flächen geschossen wird. Künftig sollen sie mit mindestens zehn Hektar eigene Jagdbezirke gründen können, nicht mehr nur ab 150 Hektar oder im Ausnahmefall die Hälfte.

Jagdverband vermisst Sachverstand

Der Landesjagdverband ließ bisher kein gutes Haar an der Reform. „Die vorliegenden Textbausteine könnten als Willenserklärung verstanden werden, aber sind in Ihrer jetzigen Form als Gesetzestext neben den Inhalten auch handwerklich gänzlich abzulehnen“, sagt Verbandspräsident Dirk-Henner Wellershoff. Das Papier lasse jeden juristischen und gesetzgeberischen Sachverstand vermissen.

Der konkurrierende Ökologische Jagdverein (ÖJV) befürwortet dagegen die Reform und wirft dem wesentlich größeren Jagdverband Propaganda und Blockade vor. Der Verband kralle sich an den Status quo, der gekennzeichnet ist durch völlig aus der Zeit gefallene Privilegien für private Jagdpächter, teilte der Verein mit. Im Kern, so Mathias Graf von Schwerin, Vorsitzender des ÖJV, im MAZ-Interview, gehe es vielen Jagdpächtern um Trophäen, nicht um den Zustand des Waldes.

Wildtierstiftung kritisiert Jagdgesetz ebenfalls

Gegenwind kommt für Minister Axel Vogel auch noch aus ganz anderer Richtung. Der Deutschen Wildtierstiftung geht die Novelle deswegen zu weit, weil damit der Tierschutz teilweise ausgehebelt werde. „Nicht anders ist es zu verstehen, dass sogar der Abschuss von biologisch notwendigen Elterntieren in der Jagdzeit künftig in Brandenburg in manchen Fällen legal sein soll“, kritisierte Stiftungschef Klaus Hackländer, der dem Gesetz eine „ideologische Borniertheit“ unterstellt.

Der fahrlässige Abschuss von Elterntieren, auf die Jungtiere angewiesen sind, sei eine Straftat. Ein verwaistes Rotwildkalb werde schließlich sofort aus dem Rudel verstoßen, so Hackländer. Die Stiftung fordert daher, die bisherigen Regelungen zum Elterntierschutz in Brandenburg beizubehalten.

Eher ein Forstgesetz denn ein Jagdgesetz

Brandenburg plane im Prinzip eher ein neues Forstgesetz denn ein Jagdgesetz, kritisiert die Stiftung. So sei künftig geplant, dass die Einnahmen aus der zu entrichtenden Jagdabgabe nicht mehr in Artenschutzprojekte fließen soll, sondern vor allem in die Waldinventur. Die Wildtierstiftung lehnt das Gesetz daher vollständig ab, wie es heißt.

Hat die Reform bei so viel Gegenwind überhaupt noch eine Chance? Das Ministerium hält sich bedeckt. Die Verbände sind noch bis 20. April aufgerufen, ihre Stellungnahmen zu dem Gesetzentwurf einzubringen. „Wir warten alle Stellungnahmen ab und werten diese aus“, heißt es aus dem Ministerium.

Von Torsten Gellner