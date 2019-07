Brandenburg/H

In die von den Freien Wählern ( FW) ins Gespräch gebrachte Diskussion um die temporäre Sperrung der Steinstraße für den Individualverkehr hat sich jetzt auch Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) eingeschaltet. Er erachtet den Vorschlag für wenig praktikabel. Aber Scheller sagt auch: „Wir müssen die Diskussion zur Verkehrsführung in der Steinstraße führen. Und zwar jetzt.“

Die Innenstadt leidet unter dem von den frühen Morgen bis in die späten Abendstunden andauernden Verkehr in der Steinstraße. Auto an Auto schleppt sich die Karawane Tag für Tag mit 20 Stundenkilometern über das Kopfsteinpflaster.

Lange Diskussion

Diskutiert worden war es schon häufiger, doch nun hat ein Stadtverordneter erstmals öffentlich eine zumindest temporäre Sperrung der Steinstraße für Autos und Lastwagen gefordert. die Steinstraße ab den Abendstunden bis zum frühen Morgen sowie an den Wochenenden für den Individualverkehr zu sperren und ein zeitlich begrenztes Durchfahrtverbot durchzusetzen. Die genauen Zeiten müssten verhandelt werden, hatte Norbert Langerwisch ( FW) gesagt.

Zum Hintergrund: Wie in anderen Städten auch, vollzieht sich auch in der City ein Wandel vom inhabergeführten Einzelhandel hin zur Gastronomie. Sowohl in den Mittags-, den Abendstunden und am Wochenende sitzen viele Menschen neben den lärmenden Autos und Auspuffrohren und wollen essen. Mit der abendlichen Sperrung würde man das Abendessen im Feien angenehmer machen, meinte Norbert Langerwisch ( FW).

Andauernder Lärm und Abgase

Dieses temporäre Verbot umzusetzen, hält Scheller für schwierig und unpraktisch. „Wir müssen jetzt die Diskussion darüber führen, wie und welcher Verkehr durch die Innenstadt fließt.“ Der Verkehrsentwicklungsplan lasse vier Möglichkeiten zu. Das sei zum einen die Beibehaltung des Status Quo, den mehr und mehr Brandenburger wegen der Belastungen mit Lärm, Abgasen und Feinstaub ablehnen.

Eine weitere Variante wäre die vollständige Sperrung der Steinstraße, die dann nur noch für den Lieferverkehr, Busse und Straßenbahnen befahrbar wäre. Als Varianten drei und vier ließen sich Einbahnstraßenregelungen in die eine und die andere Richtung diskutieren. Der Vorschlag der FW, „steht im Verkehrsentwicklungsplan nicht drin“, so Scheller.

Parteiübergreifende Diskussionen

Die Diskussion über eine Verkehrsberuhigung der zentralen Innenstadt wird seit geraumer Zeit vor und hinter den Kulissen geführt. Er betrifft nicht nur die Neu- sondern auch die Altstadt. Dem Vernehmen nach diskutieren auch Vertreter der CDU und der Grünen in kleinen Kreisen darüber, wie man den Bereich zwischen Plauer Torturm und Mühlentorstraße beruhigen könne. Die CDU-Fraktionsvize Birgit Didczuneit-Sandhop hat dieses Anliegen weit oben auf ihrer Agenda zu stehen.

Seinen Favoriten verrät Scheller bisher nicht, er will der Diskussion nicht vorgreifen. Dass er für eine erhebliche Verringerung des Verkehrs votiert, lässt sich sehr wohl im Gespräch mit ihm erahnen.

Von Benno Rougk