Ein 29 Jahre alter Mann, der laut Polizeidirektion Süd aus Kenia stammt, ist bei einer Auseinandersetzung einer Männergruppe in Cottbus angeschossen und am Bein verletzt worden. Beziehungsstreitigkeiten um eine Frau könnten der Grund für den gewaltsamen Streit gewesen sein, spekulierte die Polizei am Montag.

Sechs tatverdächtige Deutsche im Alter von 20 bis 38 Jahren wurden im Laufe der Nacht vorläufig festgenommen. Alle sieben Männer seien „wegen verschiedenster Delikte“ polizeibekannt, hieß es.

Zeugen hatten am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr auf der Elisabeth-Wolf-Straße Schüsse gehört und die Polizei alarmiert.

