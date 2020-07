Ranzig

Bis das Schwein kopfüber am Haken im Kühlraum hängt, dauert es sechs Minuten. In dieser Zeit wurde das Tier in der Landfleischerei Ranzig ( Oder-Spree) in eine schmale Falle aus Edelstahl geführt, betäubt, nach rechts gekippt und angestochen, bis es ausblutet. Es wurde gebrüht, entborstet und entdarmt. Vier kräftige Fleischer erledigen die körperlich anstrengende Arbeit, jeder an seiner Station des eingeübten Prozesses.

Zweimal in der Woche schlachten sie in der Agrargenossenschaft Ranzig Tiere aus der eigenen Aufzucht. Der Stall steht ein paar Straßen weiter, die eigene Wurst wird direkt vor Ort gemacht und regional in eigenen Läden verkauft. „Beim Schweineschlachten sind wir ein kleiner Betrieb“, sagt Frank Groß, der der Agrargenossenschaft vorsteht und nicht ohne Stolz durch die Fleischerei führt.

Es riecht nach Wurst, überall hängen massige Schweineteile an eisernen Haken. Im Vergleich zu der eng getakteten Massenabfertigung in den Schlachtzentren von Fleisch-Mogul Clemens Tönnies sind sie sogar winzig. 20.000 Schweine lässt Tönnies pro Tag im nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück töten und zerlegen. Bei Frank Groß in Ranzig schlachten sie zweimal in der Woche Schwein, jeweils 30 Tiere.

Ein Tierarzt ist bei der Schlachtung vor Ort – immer

In beiden Betrieben ist bei jeder einzelnen Schlachtung, ein Tierarzt vom Veterinäramt vor Ort, begutachtet die lebenden Schweine, kontrolliert die Schlachtung. „So ein kleiner Schlachthof, wie wir es sind, muss die gleichen Bedingungen erfüllen wie Tönnies. Da haben die Behörden gar keine andere Wahl, große und kleine Schlachthöfe müssen gleich behandelt werden. Das ist EU-Vorschrift“, sagt Groß.

Dem Landwirt, dessen Vater schon der Genossenschaft vorstand, sieht man die Jahre auf dem Feld und im Stall an. Seine Arme sind kräftig wie Baumstämme, jeder Satz aber sitzt wie bei einem geübten Redner. Groß hat eine klare Meinung. Er sagt frei heraus, dass die Empörung, die nach den zahlreichen Corona-Fällen in den Tönnies-Betrieben um Großschlachthöfe aufgeflackert ist, ihnen als kleiner und regionaler Betrieb in die Karten spiele.

In Ranzig gibt es keine Werksverträge

Bei rund zwölf Mann, die schlachten und das Fleisch zu Wurst und Steak verarbeiten, gibt es keine Werksverträge. Die Mitarbeiter wohnen zu Hause, sind nicht wie bei Tönnies über Subunternehmen aus Rumänien und Bulgarien angeheuert und in Massenunterkünften untergebracht. Die gesamte Debatte hält Groß trotzdem für verlogen. „Jeder weiß doch seit zwanzig Jahren, dass die Menschen dort wie die Sklaven am Fließband arbeiten müssen und wie es in den Betrieben aussieht. Aber jetzt, wegen Corona, werden plötzlich alle wach“.

Nach Ansicht von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) können kleinere Schlachtbetriebe zur Achtung des Tierwohls in der Fleischindustrie beitragen. Es stelle sich die „Systemfrage“, sagte Klöckner jüngst der „ Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Eine Antwort könnten wieder mehr kleinere Schlachthöfe in der Fläche sein.

Groß : Kleine Fleischereien können sich Investition kaum leisten

Für Groß ist das illusorisch – das System der Fleischproduktion sei schon längst viel zu sehr auf die Großschlachthöfe zugeschnitten. So könnten sich mit der Einführung der EU-Schlachtverordnung vor rund sieben Jahren kleine Fleischereien gar nicht mehr leisten, noch selbst zu schlachten, sagt Groß. „Früher gab es noch auf jedem Dorf eine.“

Doch die beiden Metzgereien im Nachbardorf und die in Groß Rietz hätten dicht gemacht, in Beeskow sei von dreien noch eine übrig geblieben, die aber auch nicht mehr selbst schlachte. „Die kaufen alle nur noch das Fleisch zu, machen eventuell noch Wurst“, sagt Groß. Zusammen mit der Einführung der Verordnung sei das alles „peu a peu eingeschlafen.

Es gab Übergangsfristen, die manche Betriebe ausgenutzt haben. Andere haben gleich aufgegeben“. Ihnen als Agrargenossenschaft habe geholfen, dass sie schon seit der Wende selbst schlachteten, ein Teil des heutigen Betriebes schon stand. Vor zehn Jahren dann investierten Groß und die Genossenschaft rund zwei Millionen Euro, bauten die Schlachterei den Anforderungen entsprechend um, investierten weiter in Läden für die regionale Direktvermarktung.

Doch auch wenn es sich langfristig für die Genossenschaft gerechnet habe. Heute würde er niemandem mehr zu einer solchen Investition raten, sagt Groß. „Jetzt fängt damit fast kein Betrieb an. Weil die Unsicherheiten so groß und die Auflagen so hoch sind. Wer das jetzt neu aufbauen will, ist dazu finanziell gar nicht in der Lage“, sagt Groß.

Zahl der Schweineproduzenten sinkt

Im Gegenteil, neben den Schlachtbetriebe ist auch die Zahl der Schweineproduzenten und Ferkelhalter in Brandenburg in den vergangenen Jahren immer weiter gesunken – gerade kleinere Betriebe müssen immer häufiger aufgeben. Das liege auch an den großen Schlachthöfen, die nur noch bestimmte Mengen abnehmen. „Es kommt keiner mehr wegen 15 Schweinen irgendwo hin und holt die ab“, sagt Groß. „Mittlerweile haben die so eine Macht, dass die Schweinebestände immer größer werden müssen.“ Optimal sei ein Lastwagen voll. Das sind, je nach Gewicht, rund 160 bis 170 Tiere. „Einmal anfahren, ein Stall voll Tiere rein und dann wieder weg“.

Wenn Frank Groß redet, differenziert er – bei fast jedem Argument, das er anführt. Er erkennt an, dass hinter der Massenabfertigung im Tönnies-Werk mit seinen Lieferketten und der Akkordarbeit eine logistische Leistung steht. Aber er sieht auch, wo das aufeinander abgestimmte System krankt.

Zum Beispiel, wenn der größte Schlachtbetrieb in Europa wegen Corona-Infektionen still steht und die Landwirte am Ende der Kette ein Problem bekommen, weil sie ihre Ferkel nicht mehr loswerden, die nächsten Sauen im Stall aber schon wieder ferkeln. Groß weiß auch, dass es Vorschriften braucht, um das Wohl der Schweine sicherzustellen und Leid zu vermeiden. Aber er versteht nicht, warum er für viel Geld ein eigenen Raum bauen müsste, um die Därme der Schweine zu waschen – und sie stattdessen nun wegschmeißen muss.

System ist „über Jahre so gewachsen“

Einen Vorschlag aber, wie das ganze System reformiert werden könnte, hat er auch nach einigem Grübeln nicht. „Das ist über Jahre so gewachsen. So schnell bekomme ich gerade auch keinen Landwirt dazu, wieder in die Tierproduktion zu investieren“, sagt Groß und schweigt. Es ist das erste Mal an diesem Tag. Er selbst jedenfalls sei froh, dass die Genossenschaft den Preisschwankungen am Markt nicht so sehr unterlegen sei. „Da sind wir schon glücklich, dass wir direkt vermarkten“.

