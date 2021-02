Potsdam

Im Streit um die Schließung mehrerer Arbeitsgerichte sind die Fronten verhärtet zwischen Gewerkschaften und Landesregierung. Es hat Seltenheitswert, dass eine Beamtengewerkschaft eine Ministerin verklagt.

Die nahe Zukunft birgt jede Menge Konfliktstoff

Was immer es an Pro und Contra in Sachen Gerichtsreform gibt: Die Konfrontation kommt für die Regierung zur Unzeit. Sie wird demnächst auf einen guten Draht zu den Gewerkschaften angewiesen sein. Denn angesichts der coronabedingten Neuverschuldung in Milliardenhöhe und der zu erwartenden Steuerausfälle wird der nächste Landeshaushalt (ab 2022) von Budget-Kürzungen geprägt sein. Diese kann eine Regierung aber nicht im Alleingang durchsetzen. Will sie für schmerzhafte Einschnitte Akzeptanz schaffen, braucht sie die Vermittlung der Arbeitnehmervertreter. Gemessen an der Größe der langfristigen Pandemiefolgen dürfte der Streit um die Gerichtsstandorte nur ein Geplänkel sein. Er lohnt kein Zerwürfnis.

Bittere Pille für Potsdam-Skeptiker

Die Landesregierung tut sich allerdings schwer mit dem Einlenken – gerade wenn es ums Potsdamer Arbeitsgericht geht. Denn im Koalitionsvertrag hat man vereinbart, wichtige Institutionen übers Land zu verteilen. Was noch gut in Erinnerung ist: 2019 musste die Regierung den Plan kassieren, das Wissenschaftsministerium nach Cottbus umzusiedeln.

Von Ulrich Wangemann