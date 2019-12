Hier kann man in Brandenburg Schlittschuh laufen

Potsdam

Draußen ist es bereits ziemlich kalt, aber lange nicht kalt genug zum Schlittschuhlaufen auf Brandenburger Seen. Die Schlittschuhe müssen dennoch nicht im Keller oder auf dem Dachboden bleiben. Die MAZ zeigt Ihnen, wo Sie in Brandenburg Schlittschuh laufen können.

Schlittschuh fahren auf dem Weihnachtsmarkt Potsdam

In Potsdam öffnete mit dem Weihnachtsmarkt „Blauer Lichterglanz“ am 25. November auch eine Kunsteisbahn auf dem Luisenplatz. Inmitten von Buden und dem illuminierten Brandenburger Tor können große und kleine Schlittschuhfahrer auf einer Eisbahn fahren. Und für diejenigen, die keine eigenen Schlittschuhe haben: eine Ausleihe gibt es auch. Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch von 11 bis 20 Uhr, Donnerstag bis Samstag 11 bis 21 Uhr. Wo: Luisenplatz in Potsdam.

Schlittschuh fahren in der Caligarihalle Babelsberg

Und so Schlittschuhbegeistert wie Potsdamer sind, gibt es gleich noch eine zweite Bahn in der Caligarihalle im Filmpark Babelsberg. Öffnungszeiten: Die Öffnungszeiten der Eisbahn sind unterschiedlich. Sie können auf der Internetseite des Filmparks Babelsberg abgerufen werden. Wo: Caligarihalle Babelsberg, Marlene-Dietrich-Allee 9.

Schlittschuh fahren in Lankwitz

Und ja, eigentlich ist Lankwitz schon Berlin. Von Teltow ( Potsdam-Mittelmark) oder Schönefeld ( Dahme-Spreewald) aber nicht so weit entfernt. Neben Schlittschuh laufen können Besucher auch Bahnen für Eisstockschießen mieten und samstags gibt es ab 17 Uhr eine Eisdisco. Die Halle öffnet am 10. November. Und für die, die noch unsicher auf den Kufen sind, gibt es auch Kurse. Öffnungszeiten: Montag von 10 bis 13 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 14.40 Uhr, Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 12 bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Wo: Leonorenstraße 37 in Berlin

Schlittschuh fahren in der Eishalle Senftenberg

Im Sommer wird die Halle für Tennis oder Volleyball genutzt. Im November verwandelt sich die Halle in eine Eisbahn. Bis März können Schlittschuhfreunde auf der Fläche ihre Runden drehen. Ganz geübte Fahrer können sich auch beim Eishockey ausprobieren. Öffnungszeiten: Mi bis Fr 16 bis 18.30 Uhr am Wochenende sowie in den Ferien von 10 bis 21.30 Uhr (mit Eispausen). Wo: Hörlitzer Straße 36 in Senftenberg.

Auch Ski-und Snowboardfahrer kommen auf ihre Kosten. Neben der Eisbahn gibt es eine 130 Meter lange Abfahrt mit unterschiedlichen Gefällen bis zu 25 Grad. Außerdem gibt es einen Funpark mit Hindernissen.

Schlittschuh fahren auf dem Weihnachtsmarkt Brandenburg/Havel

Schlittschuh fahren zwischen Hüttenzauber und Glühweinduft? Das ist auf dem Winterzauber Weihnachtsmarkt in Brandenburg/Havel möglich. Ende November wurden die Dächer der Buden hochgeklappt. Und auch die Eislaufbahn auf dem Neustädtischen Markt ist seither geöffnet. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 21 Uhr. Wo: Neustädtischer Markt 3 in Brandenburg/Havel.

Schlittschuh fahren bei Stadtwerke on Ice in Bernau

Alle Jahre wieder laden die Stadtwerke Bernau von Ende November bis zum Jahreswechsel auf das Firmengelände in der Breitscheidstraße 45 ein. In einer großen Lagerhalle bereiten die Mitarbeiter schon meist im Spätsommer alles für die 300 Quadratmeter große Eisfläche vor – damit es dann pünktlich heißt: Kufenspaß für Klein und Groß. Geöffnet ist die Bahn noch bis zum 5. Januar. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr, Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 20 Uhr. Wo: Breitscheidstraße 45 in 16321 Bernau.

Schlittschuh fahren in der Eisarena Schwedt ( Oder )

Wer in einer Eisarena Schlittschuhlaufen möchte, kann das in Schwedt ( Oder) machen. Die Saison läuft seit dem 30. November 2019 und noch bis 15. März 2020. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Wo: Handelsstraße 22 in Schwedt ( Oder).

