Es ist erst wenige Jahre her, dass man an Potsdams historischen Denkmalen mit der Beseitigung der Kriegsschäden weitgehend fertig geworden ist. Daran erinnerte Christoph Martin Vogtherr, der Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin Brandenburg, am Mittwoch vor der Kulisse der Römischen Bäder im Potsdamer Park Sanssouci. Vogtherr verwies darauf, dass es derzeit kaum absehbar sei, welches Ausmaß an Zerstörung neben dem damit verbundenen menschlichen Leid Putins Krieg in der Ukraine hinterlassen wird. „Dieser Krieg erinnert uns daran, dass das, was wir hier tun, nicht selbstverständlich ist“, so Vogtherr.

Schlosstheater am Neuen Palais in Potsdam in Betrieb

Aufgabe der Schlösserstiftung ist es seit ihrer Gründung 1995, einen wichtigen Teil des kulturellen Erbes in Berlin und Brandenburg zu pflegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dafür hat die Stiftung im vergangenen Jahr 8,65 Millionen Euro für Sanierungsmaßnahmen ausgegeben. Die Summe ist Teil des von Bund, Berlin und Brandenburg getragenen Sonderinvestitionsprogrammes in Höhe von 400 Millionen Euro, die dafür bis 2030 zur Verfügung stehen. Der Anteil Brandenburgs liegt bei 131 Millionen Euro.

Profitiert haben davon bislang unter anderem das Neue Palais, dessen Schlosstheater im vergangenen Jahr wieder in Betrieb genommen werden konnte und das Logierhaus Caputh, das komplett saniert wurde. Gebaut wird derzeit am Damenhaus und dem Roten Haus im Neuen Garten, an der Meierei und der Villa Liegnitz in Sanssouci sowie am Schloss Pfaueninsel und Schloss Charlottenburg in Berlin.

Ausstellung über Denkmalpflege in den Römischen Bädern in Potsdam

Im der kommenden Sommersaison will die Stiftung den Besuchern die Pflege des Welterbes der Region nahe bringen. In den Römischen Bädern wird am 1. Mai eine Ausstellung mit dem Titel „Denk x Pflege“ eröffnet. Die Schau, die bis zum 31. Oktober geöffnet sein wird, werde das Problem thematisieren, wie historische Bausubstanz so erhalten werden kann, dass sie heutigen Anforderungen wie Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit genügt, sagte Vogtherr. Anschließend sollen die Römischen Bäder geschlossen und ebenfalls saniert werden.

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) würdigte die Arbeit der Schlösserstiftung, die aus dem Zusammenschluss der westberliner „Verwaltung der Schlösser und Gärten“ und der „Staatlichen Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci“ der DDR hervorgegangen ist, als den Versuch, die Wunden von Krieg und Kaltem Krieg zu heilen.

