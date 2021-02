Schnee und Eis in Brandenburg – Impressionen aus dem Land 

Potsdam

Die Grenzwetterlage hat heute auch Brandenburg erreicht: In manchen Regionen ist so viel Schnee gefallen wie seit Jahren nicht mehr. Eisiger Dauerfrost, Glätte und Schneeverwehungen sind die Folge. Schon seit mehreren Tagen wird vor dieser gefährlichen Grenzwetterlage gewarnt. Das Innenministerium in Potsdam hatte am Freitag empfohlen, möglichst zuhause zu bleiben und auf alle unnötigen Fahrten und Gänge zu verzichten.

Das Land liegt unter Schnee und Eis. Ein ganz besonderer Anblick.

Zur Galerie

