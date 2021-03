Schnelltests in Brandenburger Schulen: Lehrerverbände lehnen Teststrategie entschieden ab

Potsdam

In einem offenen Brief an Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) spricht sich der Landesrat der Lehrkräfte Brandenburg strikt gegen die vorgestellte Teststrategie der Landesregierung aus. „Als pädagogisches Personal sehen wir uns nicht in der Lage, alle Schülerinnen und Schüler zu medizinischen Maßnahmen anzuleiten“, heißt es in dem Schreiben, das am Freitagmorgen an das Bildungsministerium ging.

Sollten die Lehrer die Selbsttests durchführen müssen, wäre die Ansteckungsgefahr massiv erhöht, da weder Schutzkleidung für die Lehrkräfte zur Verfügung stehe, noch genug Abstand gewahrt werden könne, so die Befürchtungen der Lehrkräfte. Weiter warnt der Lehrerverband vor verängstigten Kindern, die durch die Testsituation und „das strikte Vorgehen in Panik versetzt“ werden würden.

Personal für die Testungen fehlt an den Schulen

Auch verwaltungstechnisch sei die Teststrategie nicht umsetzbar, kritisieren die Lehrkräfte. Das Personal für die Testungen und die Betreuung der Schüler reiche nicht aus, weiter sei davon auszugehen, dass an den ersten zwei Schultagen jeder Woche regelmäßig die ersten zwei Unterrichtsstunden aufgrund Testdurchführung ausfallen müssten. Darüber hinaus sei damit zu rechnen, dass „bei Auftreten eines positiven Ergebnisses kein ordentlicher Schulbetrieb mehr durchgeführt werden kann.“ Auch eine Notbetreuung könne nicht mehr gewährleistet werden.

Am Donnerstag hatte Bildungsministerin Ernst angekündigt, dass bis zur Sommerpause 2,6 Millionen Schnelltest für die Schulen in Brandenburg zur Verfügung stehen sollen. Kritik an der Teststrategie der Landesregierung kam bereits am Donnerstag von Elternvertretern und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Brandenburg (GEW).

Kritik kommt auch von der GEW und Elternvertretern

Zu befürchten sei, dass nach dem Impfchaos „jetzt ein Testchaos“ drohe, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Die bisher vorgesehenen Testmöglichkeiten reichten nicht aus, hieß es weiter. Weder seien die Anzahl der Tests ausreichend noch seien die notwendigen organisatorischen Vorbereitungen für die Testung umfassend und rechtzeitig erfolgt.

Testungen sollten zudem verpflichtend sein, forderte die GEW. „In dieser Phase der Pandemie ist es unverzichtbar, das Infektionsgeschehen in den Schulen schnell und umfassend nachvollziehen und dokumentieren zu können“, sagte GEW-Chef Günther Fuchs. Dazu gehöre auch, dass eine Teilnahme an den Testungen eine Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzlernen sei.

Von Gesa Steeger